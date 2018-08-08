Минфин занял 10 млрд гривен через облигации

Сегодня, 10:23

Ценные бумаги нужно будет погашать с октября 2018 года

Фото: 401kcalculator.org
Фото: 401kcalculator.org

Министерство финансов Украины разместило государственные облигации внутреннего займа (ОВГЗ) на сумму более 10 млрд грн. 

Как сообщили в финансовом ведомстве, государство продало облигаций в гривен на сумму почти 3 млрд грн, а валютных облигаций – на сумму около 7 млрд грн в эквиваленте.

Минфин разместил краткосрочные облигации со сроками погашения, начиная с конца октября 2018 года. 

Напомним, ранее Минфин предложил упростить покупку облигаций для украинцев. Как заявила и.о. главы министерства Оксана Маркарова, ОВГЗ для населения пока тестируется в варианте с минимальной продажей на 1 млн грн, однако планируется запуск "розницы".

Как пояснил сайту "Сегодня" аналитик "Альпари" Максим Пархоменко, эта сфера рынка не особо развита из-за незаинтересованности банков. На данный момент любой гражданин может купить облигацию внутреннего заййма на вторичном рынке и заменить ее на депозит. На рынке также можно купить облигации, которые номинированы в доллары и таким образом закрыть вопрос с курсом гривни.

Также эксперты рассказали "Сегодня", как заработать на государственных облигациях:
Минфин, облигации, ценные бумаги, ОВГЗ

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Источник:

"Сегодня"

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