Мировые рынки воспрянули в ожидании хороших новостей из США

Европейские индексы растут вслед за Азией и США

Фото: AFP

Мировые фондовые рынки растут на ожиданиях снижения учетной ставки ФРС США и новых мер поддержки экономики Китая. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики Forex Club.

Так, в прошлую пятницу, 7 июня, основные американские фондовые прибавили до 1,7% после выхода статистики по рынку труда, которая возродила надежды инвесторов на снижение базовой процентной ставки ФРС. Безработица в США в мае осталась на уровне апреля – 3,6%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло всего на 75 тыс.

Фондовые индексы Азии в понедельник, 10 июня, укрепились на 1,2-1,3% на фоне достижения торговой договоренности между США и Мексикой о том, что американская сторона отложит введение импортных пошлин на мексиканские товары. В ответ Мексика согласилась принять меры по борьбе с нелегальными мигрантами. При этом несколько омрачили настроения инвесторов данные по снижению китайского импорта – этот показатель сократился на 8,5%, тогда как на рынке ожидали снижения на 3,5%.

Европейские фондовые биржи растут на 0,2-0,7% вслед за рынками США и Азии. Негативное влияние на рынок оказывает статистика из Великобритании, где объем промышленного производства в апреле упал на 2,7% против ожиданий 0,7%.

Напомним, ранее на фоне растущих ожиданий снижения ключевой ставки ФРС США золото подорожало до рекорда за три месяца.

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