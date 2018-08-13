Миру грозит валютный кризис из-за обвала курса лиры

Турецкая лира сегодня, 13 августа, рухнула еще на 11% по отношению к доллару США. За прошлую неделю, с 6 по 12 августа, лира потеряла 20%. Курс турецкой лиры резко упал после заявления президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции. Кроме того, по курсу бьют высокие цены на нефть, ведь Турция является импортером черного золота.

Всего с начала 2018 года лира подешевела на 40%.

Падение лиры уже привело к усилению обвала курса российского рубля и негативно сказалось на курсе доллара в Украине, а также в других развивающихся странах, например, в Индии.

Также пострадал курс евро – он снизился к доллару до минимума за 26 месяцев из-за того, что европейские банки вложили много средств в турецкую экономику. Банки еврозоны имеют в Турции кредиты на сумму более 150 млрд долларов. Теперь Турции стало сложнее вернуть эти деньги кредиторам, риски дефолта по этим обязательствам резко выросли.

Как пишет CNN, аналитики допускают, что девальвация лиры спровоцирует масштабный валютный кризис. Некоторые эксперты уже советуют инвесторам вообще отказаться от вложений в развивающиеся рынки.

Сами инвесторы обеспокоены тем фактом, что правительство не предпринимает никаких действий для решения проблемы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отклонил призыв повысить процентные ставки, чтобы попытаться облегчить кризис.

Вместо этого Эрдоган набросился с критикой на США, что еще больше усугубило ситуацию на валютных рынках. Президент Турции призвал граждан продавать доллары и евро, чтобы "спасти национальную валюту".

Очередь в обменник в Анкаре. Фото: AFP

Эксперты уже предупредили, что если стабильность турецкой валюты не будет восстановлена в ближайшее время, эта страна не справится с долговым кризисом без помощи Международного валютного фонда.

"Рецессия и долговой кризис, которые заставили бы Турцию осуществлять контроль за движением капитала и просить о помощи [Международного валютного фонда], больше не могут быть исключены", – предупредил европейский экономист Карстен Гессе.

Курс турецкой лиры к доллару США

График: CNN

Впрочем, как сообщает Bloomberg, индекс американского банка должен успокоить инвесторов рынков развивающихся стран, обеспокоенных возможностью цепной реакции из-за обострения кризиса в Турции.

"Динамика валют развивающихся рынков, за исключением рубля, была менее выраженной, чем обещал индикатор, несмотря на обвал турецкой лиры. С фундаментальной точки зрения дальнейшие последствия должны быть ограниченными", – говорится в обзоре Goldman Sachs.

К слову, рейтинговые агентства и международные финансовые институции уже неоднократно предрекали ухудшение финансовой ситуации в Турции. А Всемирный банк среди причин возможного глобального кризиса указывал проблемы на каком-либо крупном развивающемся рынке, которым и является Турция.