Миру предрекли новый кризис в 2020 году

Финансовый холдинг JPMorgan Chase спрогнозировал новый мировой финансовый кризис. По мнению аналитиков, кризис наступит уже в 2020 году. Об этом говорится в исследовании, проведенном к десятилетию кризиса 2008 года, пишет Bloomberg.

При этом, по мнению специалистов, последствия нового кризиса будут менее болезненными, чем в 2007-2009 годах.

Аналитики напоминают, что в 2007-2008 годах значение фондового индекса S&P500 упало на 54% от пиковых значений. В ходе кризиса, который прогнозируется, обвал фондовых рынков будет не таким масштабным поскольку стоимость активов в развивающихся странах уже заметно снизилась.

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Однако аналитик JPMorgan Chase Марко Коланович все же предупредил о том, что следующий финансовый кризис может оказаться очень серьезным из-за угрозы возникновения "Великого кризиса ликвидности".

Вероятность начала нового кризиса до конца 2019 года низка, однако торговые конфликты США и Китая могут как ускорить, так и отсрочить его наступление, добавляет эксперт.

Напомним, ранее Всемирный банк среди причин возможного глобального кризиса указывал проблемы на каком-либо крупном развивающемся рынке, которым, к слову, является переживающая сейчас кризис Турция.

Кроме того, легендарный экономист, финансист, банкир, управляющий инвестиционного фонда RIT Capital Partners лорд Джейкоб Ротшильд заявил, что современная экономическая модель в мире близка к разрушению.