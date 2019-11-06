Мобильные приложения воруют деньги с банковских карт украинцев (видео)

Программа для ведения домашней бухгалтерии может увести со счета тысячи гривен

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Пока интернет-мошенники в Украине подделывают сайты официальных магазинов, безопасные на первый взгляд мобильные приложения воруют деньги с кредиток, шпионят за пользователями и даже следят за интимной жизнью. Чем больше мы впускаем в жизнь технологии, тем тщательнее нам нужно защищать собственную безопасность.

На днях Гавриил Хмельницкий установил на мобильный телефон специальное приложение для ведения домашней бухгалтерии. Обычно цель таких программ – фиксировать расходы пользователя и анализировать их. Впрочем, вместо этого со счетов пользователя начали исчезать кругленькие суммы. Все доказательства махинаций парень направил в Киберполицию.

"С моей карточки исчезла примерно тысяча гривен. Я удалил эту программу, сменил телефон на более новый, надежный, с хорошей операционной системой", – рассказывает Гавриил.

Директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем Александр Карпов говорит: сейчас мошенники создают различные приложения, через которые выманивают деньги. Домашняя бухгалтерия, программа "кошелек для сохранения всех кредиток", что угодно. Главная цель – оправдано выманить личные данные.

"Могут получить доступ ко всем вашим интернет-банкингам в любом банке, которым вы пользуетесь и все накопления, все депозиты и любые средства и в гривне, и в валюте могут вас внезапно покинуть", – говорит Карпов.

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Существуют и копии известного программного обеспечения. Выдают мошенническую реплику одна или несколько измененных букв в названии. Такие программы создают для шпионажа.

"Приложение записывает ваши звонки, ваши SMS, одноразовые пароли. Статические пароли и логины перехватываются, когда их набирают на клавиатуре. Персональную информацию записывает, например: фотографии документов, паспорта, геолокацию, то есть ваше местоположение", – отмечает Карпов.

Подавляющее большинство мошеннических приложений имеет низкий рейтинг, общую оценку ниже четверки. Устанавливать такие непопулярные программы не стоит. Также эксперты советуют устанавливать на телефон только приложения из официальных маркетов. Это уменьшает шансы нарваться на мошеннические программы.

По подсчетам аналитиков, в ближайшие два года смартфонов на Земле станет вдвое больше, чем людей. Поэтому, вопрос цифровой гигиены сейчас насущен, как никогда.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также предупреждали, что телефонные аферисты выманивают деньги у пожилых украинцев. Злоумышленники пытаются или разжалобить, или запугать жертву.

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