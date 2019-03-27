Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры Александр Панченко , Игорь Серов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a62/ad4/5c9a62ad42f80.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a62/ad4/5c9a62ad42f80.jpg 2019-03-27T07:00:00+02:00 Финансы Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

Во вторник министр соцполитики Андрей Рева отчитался о проведении в марте индексации пенсий и монетизации субсидий. По его мнению, все прошло без сбоев: и пенсионеры, и субсидианты получили деньги вовремя. А вот мнения людей разные: одни рады, что уже удалось сэкономить на оплате "коммуналки", другие недовольны маленькой добавкой к пенсии, третьи не понимают, как им теперь платить по счетам.

Пенсии и субсидии

Как сообщил Рева, одноразовую доплату к пенсии в 1205 грн в марте получили 2,162 млн чел.

"Аналогичная выплата им будет и в апреле", — добавил министр.

Напомним: Кабмин решил доплатить по 2410 грн двумя траншами тем пенсионерам, у кого есть полный стаж (35 лет у мужчин и 30 лет у женщин, ставших пенсионерами после 2011 года, и 25 лет и 20 лет — до 2011 года), но их пенсия меньше 1669 грн, или 40% от минзарплаты (4173 грн). С 1 марта многим проиндексированы пенсии, которые в среднем выросли до 3033 грн, или более чем на 500 грн. Добавку получили 8,97 млн пенсионеров из 11,7 млн чел. По словам Ревы, минимальный размер повышения составил 100 грн, большинству добавили по 101—400 грн, а увеличение более чем на 1000 грн получили 2,45 млн чел. Военным пенсионерам (их около 500 тыс. чел.) уже подняли пенсии с 1 января 2019 г. в среднем на 763 грн, или до 4682 грн, а тех, кто получает спецпенсии — госслужащих, научные и другие — индексация пенсий не коснулась. А вот наличку для оплаты комуслуг получили 3,4 млн домохозяйств, общая сумма выплат — 5,7 млрд грн, или в среднем 1676 грн на домохозяйство. Рева напомнил, что сейчас субсидию не назначат на новый отопсезон при задолженности на 1 мая в 340 грн и более. Но не исключено, что таких субсидиантов переведут "на безнал" еще на год.

Народ

Пенсионеры и субсидианты по-разному относятся к инициативам Кабмина.

"Я в целом доволен: хотя к моей пенсии в 1613 грн добавили всего 100 грн, но я получил еще 1205 грн, — рассказал нам житель села Ивановка на Киевщине Дорош Тимофеенко. — А из субсидии наличкой мы уже сэкономили около 700 грн, так как у нас была переплата за газ для отопления дома по безналичной субсидии и ее зачли".

Жительница Белой Церкви Екатерина Бунчук получила прибавку к пенсии 240 грн и считает, что этого мало за 38 лет стажа, тем более что субсидия на оплату ЖКУ ей не положена. А 90-летняя киевлянка Любовь Данилова вообще не понимает, как ей теперь платить по счетам:

"Субсидию деньгами дали всего 600 грн, а заплатить за "коммуналку" в феврале надо на 800 грн больше, чем в январе. Сама разобраться в этом не могу, буду просить сына помочь, чтобы потом вдруг не отобрали".

Эксперты: проблемы не решены

Эксперты одобряют работу Кабмина по повышению пенсий, но говорят, что это не в полной мере решает проблемы тех, у кого большой стаж при низкой зарплате. Олег Пендзин из Эконмического дискуссионного клуба предлагает в законе о пенсиях изменить формулу их расчета:

"Сейчас преимущество имеют те, кто много зарабатывал, а не те, кто много работал, поэтому при всех индексациях первые будут получать надбавку больше, — анализирует Пендзин. — Лучше при расчете пенсий отдельно учитывать выплаты и за стаж, и за зарплату, потом суммировать".

А президент Украналитцентра Александр Охрименко предлагает дождаться итогов оплаты счетов за комуслуги в мае, а потом делать выводы об эффективности монетизации:

"Раздать деньги просто, а вот добиться, чтобы люди их потратили по назначению, намного сложнее. Также механизм пока сбоит, было много ошибок в расчетах, из-за чего люди получили наличкой субсидии меньше, чем было по безналу".

Напомним, ранее стало известно, что в Кабмине придумали наказание при просрочке оплаты ЖКУ. Если получатель монетизированной субсидии в Украине допустил просрочку в оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), а следующем году она будет назначаться ему в безналичной форме.

Также "Сегодня" выяснили, стало известно, какую сумму получают украинцы в качестве монетизированных субсидий. Средний размер монетизированной субсидии в Украине составляет 1676 грн в месяц.

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АВТОРЫ: Александр Панченко , Игорь Серов Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.