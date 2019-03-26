Мошенники "атакуют" инвесторов: названы 10 признаков сомнительных проектов

Украинский регулятор призвал к внимательности и осторожности

Фото: Pixabay

Мошенники "атакуют" инвесторов: названы 10 признаков сомнительных проектов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/3f3/c72/5c53f3c72aee5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/3f3/c72/5c53f3c72aee5.jpg 2019-03-26T12:12:02+02:00 Финансы Украинский регулятор призвал к внимательности и осторожности

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) предупредила украинцев о возможном мошенничестве и назвала 10 признаков фиктивности инвестиционного проекта или финансовых операций. Их определили на основе анализа существующих и уже прекращенных сомнительных проектов.

Как отмечают в комиссии, наличие даже нескольких из них должно стать для инвестора причиной более придирчиво отнестись к анализу рекламных обещаний.

"Украинцы уже потеряли сотни миллионов гривен на квазифинансовых проектах, основанных мошенниками в "серых зонах" рынков капитала, свободных от регулирования и каких-либо гарантий соблюдения прав инвестора и ответственности участников. Такие зоны возникли из-за задержки с совершенствованием финансового законодательства, и включают в себя, в частности, форекс-трейдинг, криптоактивы, бинарные опционы, инвестирование в финансовые инструменты, управление активами на рынках капитала и тому подобное", - пояснили в НКЦБФР.

10 признаков, которые помогут идентифицировать потенциально мошеннические проекты:

1. Большой процент гарантированной доходности: предложение сверхприбылей, которые в разы больше средней процентной ставки банков по депозитам.

"Некоторые проекты предлагают доходность в 100% и более годовых, в то время как алгоритм использования денег и логика заработка описаны расплывчато", – отмечают в НКЦБФР.

2. Отсутствие разрешений и лицензий. Иногда инвестору предъявляют "лицензии" зарубежных сомнительных организаций или экзотических стран.

3.Агрессивный маркетинг. Не должно успокаивать большое количество положительных отзывов на сайте компании, рекомендации известных блогеров и медиа-персон, или даже сеть родственных "партнерских" сайтов в других юрисдикциях.

"Как правило, рекламная кампания реализуется в сети интернет. Масштабная, яркая, многообещающая, обычно она основывается исключительно на эмоциональных мотивах, а не рациональных доводах", – предупреждают в комиссии.

4. Отсутствие физического офиса, наличие исключительно онлайн-коммуникации, отсутствие идентифицированных сотрудников с профессиональной историей, которые несут ответственность за управление средствами инвесторов, заключение сделок без физического присутствия, личной или электронной подписи и сверки документов, отсутствие юридического отдела, бухгалтерии, смежных служб.

5. Отсутствие регистрации в стране привлечения инвестиций: контактные юридические лица и бенефициары, как правило, являются резидентами таких стран, как Сейшельские острова, ОАЭ, Британские Виргинские острова, Сент-Винсент и Гренадины, Республика Вануату, стран с офшорными зонами, льготными таможенными или регистрационными условиями.

6. Отсутствие аккредитации инвестора. Как правило, это отсутствие какой-либо проверки финансового состояния инвестора, его кредитной истории.

"Проекты не интересуются финансовыми возможностями инвестора, его ресурсами, готовы работать даже с малообеспеченными клиентами, предлагая им займы на кабальных условиях", – пояснили в НКЦБФР.

7. Сомнительные или непроверенные биографии менеджеров, закрытость информации о фактических руководителях проекта, ответственных за юридическое, финансовое, бухгалтерское сопровождение деятельности; расплывчатые и юридически нечеткие названия должностей номинальных руководителей, фигурирующих в рекламных материалах.

"Публичные лица, которые могут представляться руководителями таких проектов, фактически могут быть наемными актерами и никоим образом не вовлекаться в процесс управления", – предупреждают специалисты.

8. Отсутствие подписанных документов.

"По украинскому законодательству, заключение финансовых договоров требует персонификации подписантов, личной подписи бумаг, наличии таких физически подписанных обеими сторонами документов в нескольких экземплярах или подписанных с помощью электронной цифровой подписи", – отмечают в НКЦБФР.

9. Настойчивое предложение привлекать друзей.

10. Сокрытие права собственности: отсутствие каких-либо документов, которые могут подтверждать право собственности на активы или их часть, в которые теоретически инвестирует скам-проект. Отсутствие систематических отчетов по операциям, деятельности, результатов в управлении проектом активами инвестора.

Комиссия призвала инвесторов при наличии нескольких таких признаков сделать дополнительные проверки и удостовериться в надежности проекта, или же вообще отказаться от инвестиций. В частности, инвесторам советуют сделать запросы к финансовым регуляторам, которые могут предоставить соответствующий вывод или информацию.

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