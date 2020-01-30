Мошенники маскируются под коммунальщиков и терроризируют украинцев: как защититься

Жителей одного из районов Киева терроризируют аферисты под видом коммунальщиков. Но поскольку схема давно известна, и люди на страже, мошенники ведут себя довольно агрессивно. Что делать, чтобы защитить себя и свои жилища, выяснили новости "Сегодня".

Днем в дверь Марии позвонили.

"Предлагали окна, рассказывал как ставят, как все происходит, мужчина. Второй – наверху. Их человек шесть здесь стояло на улице", – рассказывает она.

Никаких документов мужчины не показывали, хотели зайти в квартиру. Якобы осмотреть окна.

"Только показал книги какие-то где окна, ничего не показывал. На замену окон тендер выиграли, пенсионерам скидка 35% – это то, что он мне рассказал. Показал по картинкам окна и все", – говорит женщина.

Другие жильцы дома утверждают, что к ним эти молодые люди тоже заходили. Вели себя агрессивно.

Анатолий ремонтирует обувь у дома, в который приходили вероятные аферисты. Говорит, слышал, как они угрожали жителям и даже успел их сфотографировать.

"Довольно грубо отвечают. Пугают даже тем, что "вот у меня есть такие связи, я вам что-то сделаю", – отмечает киевлянин Анатолий.

Открывать двери незнакомцам нельзя ни в коем случае – подчеркивает тренер по самообороне Владимир Кучма:

"Это мошенники, которые просто путем диалога получают возможность осмотреть квартиру, прицениться, стоит ли в нее заходит позже".

Если дверь уже открыли, действуйте осторожно. Главное – не подпускайте неизвестного человека близко к квартире.

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Если человек подпирает дверь, нужно эту сопротивление убрать. Тогда я смогу дверь захлопнуть. Очень часто, опять же, подставляют ногу. В такой ситуации не надо стесняться – просто ударили по ноге. Все это – противоправные действия", – уверяет эксперт.

Если в помещение пытаются проникнуть силой – защищайтесь. Отталкивайте нападающего, закрывайте квартиру и звоните в полицию.

"Если мы понимаем, что крупнее и сильнее противник, то работаем по классике – в самые уязвимы зоны: толчок в лицо в глаза, удар в пах, отталкивание. Можно помочь себе ногой. И закрываем дверь",- объясняет эксперт.

Если дверь открывается внутрь жилья, обязательно ее контролируйте:

"Вы можете придержать дверь ногой и не пускать человека. И толкнув, заставить его убрать конечности или лицо из дверного проема".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что мошенники охотятся на консьержек в Киеве. Девушка и мужчина работают в сговоре, рассказывая доверчивым консьержкам слезливую историю.

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