Мошенники научились подделывать письма из судов: как распознать обман

«Письма счастья» приходят тем, кто недавно регистрировал какие-либо договоры у нотариусов

Липовые письма из суда начали приходить украинцам. Мошенники умудряются подделывать официальные документы и выманивают деньги у людей. Жертв ищут среди тех, кто недавно переоформил какую-то недвижимость у нотариуса. Киевлянку Людмилу Шляхтюк по такой схеме злоумышленники обманули на более чем десять тысяч гривен.

"Шевченковский районный суд города Киева направляет копию решения по делу об отмене регистрации объекта недвижимости", – такое сообщение, якобы от имени суда, получила Людмила. Здесь написано, что соглашение о покупке ею земельного участка отменено. Впрочем, женщине предложили переоформить документы.

"Но для того чтоб мне закрыть этот вопрос, мне нужно было перевести 500 долларов. Были указаны все реквизиты, куда я собственно говоря и перевела деньги. Деньги были переведены, но при этом связаться я больше не могу. То есть я попала на мошенников. Меня тупо кинули", – говорит пострадавшая.

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В самом письме, кроме регистрационного номера сделки – все липа. Юрист Николай Хахула говорит: это распространенная схема выманивания денег. Мошенники берут из базы реестров номера свежих нотариальных договоров и контактные данные подписантов. Потом рассылают фейковые письма, якобы юридическую силу документа отменил суд.

"Это не единичные случаи. Людям очень часто присылают такие письма. Кроме того их могут присылать еще в конверте. В первую очередь здесь вызывает удивление то, что даже указана почта электронная не судебная, а обычная. Всем судам им присваивается правительственная почта, которая заканчивается на gov.ua", – отмечает эксперт.

В настоящих правительственных письмах всегда указанны юридические данные судебного учреждения. А вот на подделке, которую получила Людмила – никаких реквизитов. И само письмо с многочисленными ошибками, говорит бывший работник суда Алексей Хиврич:

"В первую очередь бросается в глаза – это письмо пришло от имени канцелярии. Гражданских дел, уголовных дел, не имеет никакого значения, поскольку канцелярия лично не осуществляет никакой коммуникации с участниками процесса. Отсутствует любая подпись кого-то из участников процесса".

Если вдруг вы получили такое "письмо счастья" – проверить его подлинность можно на специальных ресурсах в интернете, говорит юрист. В Украине сейчас работает электронная система судебных решений и определений.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что треть населения Украины пострадала от действий интернет-мошенников. Большинство из жертв получали мошеннические сообщения, а почти каждый десятый опрошенный говорит о перенаправлении на поддельные веб-сайты с запросом личной информации.

А еще мы выяснили, почему мы поддаемся на уловки, хотя прекрасно знаем, о том, что на наши данные идет охота. И почему телефонные мошенники в Украине процветают до сих пор.

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