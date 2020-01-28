Мошенники обманули заробитчан на 10 миллионов гривен: как работала схема

Масштабная афера потрясла Украину. 10 миллионов выманили у украинцев двое мошенников. Обещали работу за рубежом. На крючок попали 70 доверчивых соискателей. А потом аферисты, как сквозь землю провалились.

"Легальная работа в теплицах Нидерландов, заработок 12 евро в час", – такое объявление заинтересовало Виталия Литвинюка, жителя Сум. Он обратился по указанному номеру.

"Сайт хорошо сделанный, много информации, она обновляется регулярно, то есть не так, как бы сайт одной страницей. Все было хорошо, не вызывало никаких подозрений", – отмечает пострадавший.

Виталия пригласили в Киев, мол, в главный офис. Подписали договор о сотрудничестве. Взяли 480 долларов за оформление документов. На поиск желаемой вакансии, заверили, уйдет не более двух месяцев. А когда байки для клиентов закончились, они пригласили каждого на встречу и пообещали повезти на переговоры в консульство. Но вместо приветливого менеджера по знакомому адресу Виталия ждала толпа возмущенных людей перед закрытыми дверями. На связь с так называемыми работодателями выйти никто не мог.

"Я подошел, поинтересовался. Они тоже были к этой фирме, по одной и той самой вакансии. И как мы потом поняли, всем назначили на одно и то же время, на один и тот же день поход в посольство для подачи документов", – говорит пострадавший.

Сейчас аферисты в розыске. За четыре месяца злоумышленники успели обмануть 70 человек. Есть пострадавшие даже из Беларуси. Подозреваемым угрожает до пяти лет тюрьмы за мошенничество.

Читайте также: Мошенники охотятся на консьержек в Киеве: стала известна новая схема

Игорь Кузьменко, начальник сектора специальной полиции Шевченковского управления полиции Киева:

"Это житель города Киева, достаточно молодой человек в возрасте около 25 лет, киевлянин, который на протяжении длительного времени занимается в данной сфере. Другое лицо – это выходец Восточного региона, находится в Киеве".

Лицензии на поиск работы злоумышленники не имели, говорят в полиции. Оформили фиктивную фирму, которая якобы занималась перевозками. В Украине таких нелегалов становится все больше.

Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству:

"Надо обращать внимание есть ли лицензия у компании. И понимать, что вы не сможете устроиться на большую зарплату в Европе, если вы не специалист. В Европе есть страны, где украинцев не ждут. Со временем Германия, Норвегия и Франция откроют свои рынки".

И главное, посредник не должен брать средства с соискателя за оформление документов. Легальным компаниям за это платит иностранный работодатель.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Киеве телефонный мошенник оставил женщину без всех сбережений. Установлено, что подозреваемый работал в паре с напарницей, которая и позвонила потерпевшей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама