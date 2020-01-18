Мошенники в сети притворяются девушками и выманивают деньги: как не попасться

Мошенничество под романтическим занавесом. Деньги выманивают у молодых ребят. Красивые девушки в интернете зовут их на свидание в кино. Конечно же, на места для поцелуев. Парни покупают билеты по полтысячи гривен, а девушки исчезают. И кинотеатр оказывается фейковым. Как распознать аферу – рассказали эксперты.

Мошенники нашли новую схему выманивания денег. С фейковых страниц в соцсетях аферисты выдают себя за молодых девушек. Зовут ребят на свидание в кинотеатры, которых в действительности не существует

Александр Карпов, директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем:

"Она говорит: "Есть классный кинотеатр, 10 мест в зале, интимная обстановка. Ты же хочешь познакомиться со мной поближе? Вот тебе ссылочка, билеты по 400-500 гривен. Парень на сайте платит за эти услуги, совершенно легально. Куда-то эти деньги уходят… И вот его обманули".

По такому сценарию мошенники обманули киевлянина Дмитрия. Тот признается, что ему стыдно показывать лицо. Всего несколько часов пообщался, как он думал, с девушкой по имени Екатерина. А потом его кошелек похудел на тысячу гривен.

"Сбросила мне сайт одного кинотеатра, я билеты купил, после того как мы выбрали фильм. И она перестала со мной общаться. И тут оказалось, что никаких билетов нет, да и кинотеатра вообще не существует".

Прежде чем тратиться на свидание с виртуальным собеседником, проверьте, кто на самом деле скрывается за аватаркой.

Олеся Карпенко, эксперт по позитивной психотерапии:

"Это может быть группа людей, которые работают над этим и таким образом они зарабатывают деньги. Поэтому я рекомендую, прежде чем соглашаться на какие-оплаты, увидеться вживую или хотя бы по видеосвязи".

По разным оценкам экспертов, по такой схеме мошенники зарабатывают сотни тысяч гривен в год. Сейчас с десяток сайтов кинотеатров, банков, платежных систем – фейковые. Это так называемые фишинговые ресурсы. От настоящих они отличаются, в частности, многочисленными ошибками в оформлении текстов.

Учитывайте и то, какие сайты вы посещаете. К примеру, если вы видите красный замо́к в строке браузера – сайт с риском для безопасности ваших данных. Сайты с такими красными замо́чками не защищены международными протоколами безопасности. И проводить финансовые операции на них эксперты не советуют.

Денис Смирнов, эксперт по IT безопасности:

"Их лучше избегать, потому что ваши данные будут слиты злоумышленникам и они будут использоваться. То есть в данной операции, деньги, которые были переведены, получит злоумышленник".

Напомним, ранее мы писали о том, как мошенники охотятся на женщин, готовых знакомиться в сети. И разбирались в том, что нужно делать, чтобы не попасться на обман.

Также ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что треть населения Украины пострадала от действий интернет-мошенников. Большинство жертв получали мошеннические сообщения, а почти каждый десятый опрошенный говорит о перенаправлении на поддельные веб-сайты с запросом личной информации.

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