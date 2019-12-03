Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,96
26,41

Мошенники в Украине разрабатывают новую схему: подделывают смс-оповещения от банков

3 декабря, 06:33

Схема активно используются при перепродаже б/у вещей в интернете

Реклама

Предлагают купить ваш товар через интернет, а вместо денег присылают липовые оповещения про якобы ожидаемые средства на счету. А еще мошенники выдают себя за работников банка, чтобы выманить данные кредиток. Как уберечь кровные во времена постоянных кибератак решили разобраться новости "Сегодня".

Ярослава выложила в интернет объявление о продаже детской коляски. Покупатель обещал перевести деньги на карту, а товар должен был забрать курьер.

"Парнишка посмотрел коляску, и тут приходит сообщение, что деньги зачислены на карту. Товар отдала, парнишка уехал, я начинаю проверять карту, а на карте денег нет", – рассказывает Ярослава Волынец, которая пострадала от мошеннических действий.

Впоследствии она выяснила, что сообщение о поступлении денег прислали не из банка, а с обычного мобильного телефона. Это теперь – распространена схема выманивания средств.

Максим Луночкин, эксперт по кибербезопасности:

"Единственный способ оперативно проверить – зайти в свой онлайн-клиент банка и проверить, действительно ли поступили эти средства".

Каждый седьмой украинец, по данным киберэкспертов, хотя бы раз получал ложныесообщения на мобильный о том, что якобы получил на свой счет деньги.

Читайте также: Решите простую задачку и получите миллион: мошенники придумали новую схему

Впрочем, еще более популярна схема интернет мошенничества, когда на телефон жертвы приходит сообщение о якобы заблокированной кредитной карте. И для ее размораживания владелец якобы должен позвонить по указанным конкретно номерам. Эти номера к банку не имеют никакого отношения. Но во время звонков по ним мошенники легко выманивают личные данные кредитных карточек. Преимущественно, у доверчивых пенсионеров. Завладев этими данными, злоумышленники опустошают счета.

"Банк никогда не будет спрашивать ни пин-коды, никакой персональной информации 19:53 если у вас спрашивают по телефону сказать CVV-код, до какого числа она действительна, то ни в коем случае не сообщайте", – напоминает эксперт по кибербезопасности

Актер Вадим Залесский несколько лет воюет с такими мошенниками. Он намеренно раздражает псевдо-операторов, которые навязываются очевидно с нечестными намерениями:

"У меня есть персонаж очень-таки приятный для уха аферистов. Это бабушка, у которой постоянно что то происходит. Общаемся, общаемся, и довожу человека до кондиции".

Смешные видео, где бабушка испытывает терпение наглецов, собирают тысячи просмотров в интернете. Главная цель таких видео, конечно, не развлекательная. Вадим привлекает внимание к опасностям, притаившиеся по ту сторону трубки. И учит потенциальных жертв давать отпор тем, кто посягает на их средства.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались в том, как мошенники берут онлайн-кредиты на чужое имя и отдают пострадавших на растерзание коллекторам. Чтобы выбить из вас долги, коллекторы пойдут на что угодно. Они будут звонить вашим близким и родным, соседям и работодателям. Развешивать объявления с вашим фото в районе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

интернет мошенники аферисты сообщение онлайн-шопинг оповещения

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Доллар и евро в Украине устремились вверх
Доллар и евро в Украине устремились вверхФинансы
"Эффект будет немедленным": эксперт назвал серьезный риск для гривни в декабреФинансы
Куда выгоднее всего вложить деньги в ближайшее время: финансовый прогноз
Куда выгоднее всего вложить деньги в ближайшее время: финансовый прогнозФинансы
Гривня стала еще сильнее: с чем связано рекордное падение доллара
Гривня стала еще сильнее: с чем связано рекордное падение доллараФинансы
Курс доллара подскочил выше психологической отметки
Курс доллара подскочил выше психологической отметкиФинансы
Укрепление гривни ударило по финансовому результату НБУ
Укрепление гривни ударило по финансовому результату НБУФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...