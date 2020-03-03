Курс доллара в марте: над гривней кружат "черные лебеди"

Март на украинском валютном рынке в последние годы был месяцем начала ревальвации гривни, хотя всегда сопровождался скачками курса. Однако в этом году ситуация может измениться. После январской девальвации практически весь февраль гривня отвоевывала позиции у доллара, копейку за копейкой. Преодолев в первых числах психологическую черту в 25 грн за доллар в сторону повышения, украинская национальная валюта довольно быстро начала укрепляться. Уже со второй декады февраля она балансировала вокруг отметки 24,4 грн/долл. Однако в последних числах доллар снова начал дорожать. Такая же тенденция продолжилась и в первых числах марта. Причем 2 марта на межбанковском рынке наблюдался весьма ощутимый скачок курса, и сегодня, 3 марта, официальный курс доллара повысился сразу на 23 копейки – с 24,59 грн до 24,82 грн.

Справедливости ради напомним, что и в прошлом году в марте гривня серьезно проседала – во второй декаде курс прыгнул с 26,31 до 27,26 грн за доллар. Но эксперты считают, что в настоящее время на курс влияют сразу несколько факторов, которые не позволят украинской валюте в ближайшее время ставить рекорды ревальвации, как в прошлом году.

Если говорить о традиционных внутренних причинах, то март обычно характеризуется повышенным спросом на валюту со стороны импортеров, что всегда оказывает определенное давление на курс. Однако в этом году традиционные внутренние факторы усугубляются нетрадиционными, а также внешними.

И экономика, и политика

"Курс доллара в Украине в марте будет формироваться под влиянием факторов невыполнение государственного бюджета, развертывания глобального финансового кризиса и проведения мягкой монетарной политики ФРС США. Завышенный показатель расходов государственного бюджета заставит действующее правительство или начать секвестр главной сметы страны, или увеличить объемы долгового финансирования за счет внутренних займов, то есть фактически скрытой эмиссии гривни. Вместе с тем деловая активность в глобальной экономике будет снижаться, что повлияет на настроения нерезидентов и объемы валютных поступлений экспортеров", – говорит эксперт по инвестициям и прогнозированию "European Analytical Centre" Вадим Бардась.

В последние дни на фоне новостей о распространении коронавируса в Европе и других странах вновь начало лихорадить финансовые рынки.

"В мире нарастает паника, связанная с эпидемией коронавируса. В последние дни происходит падение на мировых биржах. В случае продолжения падения не исключено, что иностранные инвесторы начнут выводить средства из Украины. Это может вызвать падение курса гривни", – объясняет независимый экономический эксперт Александр Хмелевский.

Президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак считает, что именно коронавирус может стать "спусковым крючком" для начала реального экономического кризиса, который, напомним, мировые аналитики прочили на 2020 год, однако из-за объявленного в декабре перемирия между США и Китаем, вроде как, "отложили".

"В мире мы видим признаки начала мирового финансового кризиса. А может, и глобального экономического. Рынки падают. И спусковым крючком для начала экономического кризиса стал коронавирус. Он привел к тому, что инвесторы стараются перевести свои средства в надежные инструменты – американские или немецкие облигации. В такие моменты даже акции крупных компаний считаются ненадежным инструментом, потому что в период кризиса спрос на их продукцию может уменьшиться. Мы уже видим, что спрос на украинские ОВГЗ существенно снизился. В прошлый вторник, когда был аукцион, спрос на длинные 7-летние бумаги был очень низкий, хотя еще пару месяцев назад их расхватывали, как горячие пирожки, так что Минфину даже приходилось ограничивать их количество. Уменьшившийся спрос на наши ОВГЗ – еще один признак того, что начинается серьезный кризис. Инвесторы убегают в надежные активы", – говорит Тарас Козак.

Таким образом, коронавирус, можно сказать, стал первым "черным лебедем", который ухудшил ситуацию в мировой экономике, а также затронул украинскую. Прямо на курс доллара в Украине он, конечно, не влияет, но опосредованно, через ухудшение ожиданий и меньший приток денег в страну, – очень даже может сказаться.

Но, пожалуй, не меньшее влияние на курс валют и на финансовую ситуацию в Украине в целом может оказать второй "черный лебедь". С политическим отблеском. А именно – напряженная ситуация с правительством и слухи о возможных ротациях в Кабмине.

"В этом году Украина должна отдать достаточно много денег. Суммарно 423 млрд грн (282 млрд грн долга и 141 млрд грн процентов). Таких денег у правительства нет. ОВГЗ не продаются, евробонды мы тоже не можем продать, потому что кризис и цена на наши бумаги упала. Налогов сейчас поступает мало, была проблема с выполнением бюджета в январе. В феврале ситуация была лучше, но в будущем проблема может усугубиться, если разгорится мировой экономический кризис. В этой ситуации, чтобы расплатиться по долгам, мы можем рассчитывать только на некоммерческих кредиторов, то есть на Всемирный банк и на Евросоюз. С ними уже есть предварительные договоренности суммарно где-то на 2 млрд евро. Но эти средства для нас откроются только тогда, когда мы будем иметь действующее соглашение с Международным валютным фондом. Такого соглашения у нас не будет, пока парламент не примет ряд законов, а его работа заблокирована законопроектом о рынке земли. Но кроме того, нужно, чтобы на должности премьера и министра финансов были не исполняющие обязанности, а полномочные министры, которые возьмут на себя обязательства выполнять программу с МВФ. Если в среду начнется правительственная встряска, если поменяется премьер или министр финансов, если новых не смогут назначить или назначат таких, которые не понравятся МВФ – про кредит МВФ можно будет забыть на долгое время. А соответственно, и о кредитах от Всемирного банка и Евросоюза. А без их денег, может такое случиться, что летом будет проблема с выполнением Украиной своих внешних обязательств", – объясняет Тарас Козак. В тренде 50 тысяч каждому ребенку: эксперт рассказал, есть ли смысл в идее депутатов

Но гораздо раньше проблемы могут начаться на валютном рынке, предупреждает эксперт.

"Обычно, когда тревожные ожидания, наши инвесторы, наши банки и наши граждане убегают в иностранную валюту. Покупают много валюты, потому что боятся. Знают: если у нас кризис, значит, будет девальвация. Не всегда так происходит, но ожидания именно такие. Поэтому мы уже сегодня видим, что доллар и на межбанке, и в обменниках вырос. Хотя реальных причин пока нет, но негативные ожидания уже влияют", – говорит Тарас Козак.

Каким будет курс доллара в марте

Эксперты считают, что пока говорить о серьезном ухудшении экономической ситуации в Украине рано. Если ситуация в политикуме нормализуется, происходящее на валютном рынке может иметь достаточно краткосрочный эффект. Тем более, у Нацбанка достаточно инструментов, чтобы погасить панические скачки курса.

"Многое будет зависеть от того, как НБУ будет оценивать ситуацию. Если как временный кризис, который не имеет экономического основания, он просто выбросит на рынок миллиард долларов и успокоит рынки. Курс может вырасти до 25-25,5 грн за доллар. Нацбанк сейчас очень сильный, у него запасов хватает, чтобы удовлетворять все потребности в валюте на протяжении нескольких лет и чтоб курс не повышался. Но это – при разумной политике Верховной Рады и правительства. Потому что, если правительство не сможет собирать деньги в бюджет или привлекать инвестиции, Нацанка надолго не хватит. Если же регулятор будет считать, что тренд на падение гривни долгосрочный (хотя это очень маловероятно), тогда он может позволить гривне ослабиться сильнее", – считает Тарас Козак.

Вадим Бардась также уверен: сильно ослабиться гривне Нацбанк не позволит.

"Учитывая высокие валютные резервы, Национальный банк имеет все возможности для контроля ситуации на межбанке, поэтому в краткосрочном периоде курс доллара будет зависеть от действий НБУ. Поскольку ожидается сезонное повышение спроса на валюту со стороны импортеров и увеличение гривневой ликвидности в банковской системе, Нацбанк будет удерживать курс доллара в коридоре 24-25 грн с ползучей девальвации гривни до отметки 25 грн/долл.", – полагает эксперт.

А вот Александр Хмелевский считает, что рост курса доллара до 25,5 – это оптимистический сценарий.

"В Украине нарастает политическое напряжение и ухудшается экономическая ситуация. Это тоже вызывает давление на гривню. Однако, пока говорить о серьезной девальвации рано. В последние дни февраля мы наблюдаем умеренное снижение гривни. Скорее всего, такая тенденция сохранится и в марте. При оптимистическом сценарии гривня будет находиться в коридоре 24,5-25,5 за доллар. Однако в случае обострения ситуации на мировых рынках и в Украине, не исключено более существенное снижение гривни", – говорит он.

Тем временем в начале марта вместе с курсом доллара могут подорожать и цветы – в частности, тюльпаны. Как изменятся на них цены к 8 марта, смотрите в сюжете:

Реклама

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама