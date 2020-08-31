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На курс доллара в Украине влияют два фактора: прогноз эксперта

31 августа, 12:58

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Специалист объяснил ситуацию на валютном рынке

За прошедшую неделю запаздывающий официальный курс доллара к гривне практически не изменился, на других же сегментах валютного рынка доллар умеренно вырос на 0,3-0,4%. Так, курс доллара, устанавливаемый НБУ, остался вблизи 27,48 грн. Спрос/предложение па межбанке выросли с 27,43/27,46 до 27,53/27,56 грн. Средние курсы наличного доллара в банках выросли с 27,31/27,56 до 27,40/27,63 грн. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"В понедельник (31 августа. – Ред.) в ходе торгов на межбанке рост доллара к гривне продолжился. На валютный рынок воздействуют два основных эффекта: завершение периода возмещений экспортерам НДС и последний день месяца. Участникам валютного рынка надо закрыть обязательства перед контрагентами, в ходе торгов может наблюдаться повышенная волатильность на объемах выше средних", – объяснил эксперт.

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По его словам, на этой неделе ожидается умеренный рост курса доллара к гривне.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,6 – 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн", – считает Иосуб.

Напомним, за неделю с 25 по 28 августа Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке 68 млн долларов. НБУ заявляет, что таким образом продолжает сглаживать чрезмерные колебания курса на межбанке.

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межбанк курс доллара валютный рынок Вадим Иосуб прогноз курса доллара

Источник: Сегодня

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