На сколько изменится цена на газ для населения: в Раде сделали заявление

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Цена на газ для населения Украины в сентябре уменьшится приблизительно на 115 грн за 1000 куб. м. Об этом во время согласительного совета заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"Согласно последней информации, цена на газ для населения в сентябре будет снижена примерно на 115 грн за тысячу кубометров. Таким образом, за последние пять месяцев снижение цены на газ для населения составляет около 30%", – сообщил он.

Новости "Сегодня" сообщали, что Кабмин обязал "Нафтогаз" продавать газ населению по минимальному значению из четырех сложившихся на рынке: цены для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данных Минэкономразвития по средней таможенной стоимости газа за предыдущий месяц, средневзвешенной цены на Украинской энергетической бирже, а также стоимости газа по ПСО (спецобязательствам).

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В августе по требованию Кабинета министров "Нафтогаз" снизил цену газа для украинцев до 4653,54 грн за 1000 куб. м без учета налога на добавленную стоимость (НДС) и расходов на транспортировку.

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Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство не должно вмешиваться административными решениями в ценообразование, даже на энергоносители:

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