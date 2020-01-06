Нацбанк изменил правила охраны небанковских учреждений

/ Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ), который ранее упростил процедуру закрытия банковских счетов ФЛП, облегчил для небанковских учреждений процесс организации защиты помещений и безопасности персонала. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В частности, отныне небанковские учреждения получают право самостоятельно определять:

обустройство рабочих мест кассиров при условии обеспечения надлежащей безопасной работы сотрудников;

обустройство помещений видеонаблюдением, конструктивными защитными элементы и тому подобное;

необходимость использования хранилищ (сейфов, используемых как хранилище) и класс их сопротивления.

Для этого Нацбанк принял новую редакцию нормативного акта, регулирующего соответствующие требования. Речь идет о постановлении правления Национального банка Украины от 24 декабря 2019 года №154 "Об утверждении изменений в Правила по организации защиты помещений небанковских учреждений в Украине", который вступил в силу с 4 января 2020 года.

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Напомним, ранее сообщалось, что с 1 июля 2020 года в рамках проекта "сплит" Нацбанк начнет выездные проверки небанковских финучреждений.

Закон о "сплите" был подписан президентом Владимиром Зеленским в октябре 2019 года. Документ предусматривает, в частности, ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг. Полномочия ведомства разделят между Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Нацбанком.

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В Офисе президента утверждают, что закон о "сплите" повысит эффективность государственной регуляторной политики, функциональность законодательства для создания действенного механизма государственного регулирования и надзора.

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