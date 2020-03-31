Нацбанк купил 65 млн долларов на межбанке: настроения на рынке поменялись

В НБУ отметили, что рынок начал успокаиваться после новостей о скором продолжении сотрудничества Украины и МВФ

31 марта Национальный банк на межбанковском валютном рынке купил 64 млн долларов. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

"Новости из Верховной Рады, которые приблизили Украину к новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом, вероятно, приободрили валютный рынок. Предложение валюты со стороны бизнеса превышало спрос, поэтому гривна укреплялись. По итогам торгов котировки сместились в сторону отметки 27,6 грн за доллар США", – прокомментировали в пресс-службе.

В НБУ отметили, что это случилось впервые за несколько недель всеукраинского карантина.

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"Мы пополнили международные резервы Украины, впрочем, как и всегда, при этом не противодействовали рыночным трендам. Национальный банк остается верным своей Стратегии и не фиксирует курс гривны на определенном уровне. Мы только сглаживаем чрезмерные курсовые колебания как в одну, так и в другую сторону", – пояснили в Нацбанке.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, почему из украинских банков исчезла иностранная наличность, хотя при этом проблем с европейской валютой в стране не возникло.

25 марта Национальный банк получил из-за границы партию наличного доллара и передал банкам 130 млн долларов в обмен на безналичный эквивалент.

30 марта НБУ провел с 12 банками вторую операцию по обмену наличного доллара на безналичный. Кассы банков пополнились почти на 180 млн долларов.

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