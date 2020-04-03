Нацбанк купил валюту на межбанке, снабдил банки наличностью и рассказал об ожиданиях

В четверг, 2 апреля, Национальный банк, который ранее рассказал о своей помощи в преодолении кризиса, вызванного коронавирусом, выкупил 34 млн долларов, сообщили в пресс-службе регулятора.

"Мы снова вернулись на межбанковский валютный рынок и купили 34 млн долларов. Ситуация способствовала этому – предложение валюты со стороны бизнеса превышало спрос. В конце торгового дня котировки упали ниже отметки 27,5 грн за доллар", – отметили в НБУ.

Там добавили, что Нацбанк позаботился и о снабжении рынка наличной валютой.

"Не забыли и о наличном рынке. Провели очередную операцию по обмену наличного доллара на безналичный и в полном объеме удовлетворили заявки 11 банков на сумму 241,5 млн долларов", – рассказали в НБУ.

Реклама

В ближайшее время эти наличные средства окажутся в банковских отделениях и пойдут на удовлетворение отложенного спроса граждан.

"Курс не фиксируем. Валютных ограничений не планируем", – напомнили в Нацбанке.

В пресс-службе рассказали, что верят в постепенное обуздание коронавируса в мире и в окончательное заключение новой программы с Международным валютным фондом, что станет красноречивым сигналом о продолжении реформ в Украине.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Национальный банк перечислил 42,72 млрд грн своей прибыли за прошлый год в государственный бюджет. Это на 2 млрд грн больше, чем было зафиксировано в планах.

Также мы рассказывали о том, что Нацбанк рассказал про валютные интервенции, отметив признаки затухания валютной паники.

Однако на падение национальных валют действует снижение экспорта из-за схлопывания экономик торговых партнеров в условиях почти повсеместного введения режима карантина.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама