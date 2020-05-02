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Нацбанк напомнил о главном риске, который дестабилизирует экономику

2 мая, 19:59

Виктория Подолянец

После того, как парламент согласился увеличить размер дефицита госбюджета, Украине следует сотрудничать с международными финансовыми организациями

В Национальном банке Украины рассказали о главном риске для макрофинансовой стабильности экономики страны, который тесно связан с отсрочкой дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом идет речь в инфляционном отчете НБУ.

Напомним, в начале апреля Верховная Рада приняла изменения в закон о Госбюджете на 2020 год, которые предусматривают существенное расширение дефицита – с 2,1% до 7,5% ВВП.

"Необходимость таких изменений обусловлена ​​прежде всего просмотром макроэкономического прогноза и необходимостью принятия мер для противодействия распространению коронавируса COVID-19, поддержки предпринимательства и уязвимых слоев населения", – сказано в отчете.

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В Нацбанке полагают, что временное увеличение дефицита бюджета не создаст угроз для макрофинансовой стабильности.

"Благодаря реформам в банковском и энергетическом секторах широкий дефицит сектора общегосударственного управления относительно ВВП будет оставаться существенно меньше, чем в предыдущие кризисные периоды", – отмечают в отчете специалисты НБУ.

Дефицит бюджета планируется профинансировать за счет долговых источников.

"Ключевую роль в их привлечении будут играть заимствования от Международного валютного фонда и другое официальное финансирование. Поэтому и основным риском в этой плоскости есть отсрочка сотрудничества с МВФ, что также сделает невозможным получение финансирования от Всемирного банка и Еврокомиссии", – сообщили в Нацбанке.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Украина ожидает в 2020 году два транша от Международного валютного фонда по 1,75 миллиарда долларов и обсуждает дальнейшее увеличение суммы траншей.

Также в НБУ напомнили о печальном опыте эмиссии гривни во время прошлых кризисов.

Напомним, профильный комитет Рады утвердил банковский законопроект ко второму чтению. Теперь украинский парламент в ближайшее время сможет выполнить одно из основных условий для получения кредита МВФ.

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НБУ госбюджет карантин коронавирус МВФ дефицит бюджета бюджет-2020

Источник: Сегодня

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