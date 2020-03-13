Нацбанк нарастил чистые международные резервы в феврале

Чистые международные резервы НБУ с начала года выросли на 9,7%

Чистые международные резервы Национального банка Украины за февраль выросли на 3% — до 17,3 млрд долларов. С начала года они выросли на 9,7%. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 марта 2020 года составили 26,6 млрд долларов, что на 1,3% выше показателя месяцем ранее.

Чистые международные резервы представляют собой разницу между валовыми резервами и остатком задолженности НБУ и Министерства финансов по кредитам перед Международным валютным фондом.

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Всего с начала 2020 года Нацбанк купил на валютном рынке 1232 млрд долларов, а продал из резервов для сдерживания роста курса валют 602,2 млн долларов.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в пятницу, 13 марта, НБУ продал 63,7 млн долларов. С понедельника по четверг регулятору пришлось продать 700 млн долларов, чтобы обеспечить стабильность национальной валюты. Повышенный спрос на валютном рынке Украины формировали украинские компании.

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Стоимость "зеленого" пробила вверх психологическую отметку в 26 гривен, чего не происходило с 21 июля 2019 года, то есть восемь месяцев.

Также мы сообщали, что НБУ рассчитывает пополнить международные резервы за счет валюты, которую "Нафтогаз" от "Газпрома" во исполнение решение Стокгольмского арбитража.

Сайт "Сегодня" сообщал о том, что распространение коронавируса в мире послужило спусковым крючком для начала финансового кризиса. Из-за негативных ожиданий инвесторов рекордно подешевела нефть, обвалились фондовые биржи, просела туристическая сфера, промышленность и потребительский спрос.

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