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Нацбанк не планирует вводить валютные ограничения

17 марта, 19:54

Виктория Подолянец

Регулятор не будет вводить никаких ограничений, в том числе и валютных

Национальный банк Украины, который смягчил требования к банкам на период всеукраинского карантина, рассчитывает обойтись без ограничений на валютном рынке. Такое заявление сделал заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий в ходе брифинга.

"Сейчас Национальный банк Украины не рассматривает возможность введения каких-либо ограничений. Мы считаем, что банковская система ликвидна", – сказал Чурий.

По его словам, текущая девальвация гривни вызвана паническими настроениями на валютном рынке из-за эпидемии коронавируса в мире.

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При этом Чурий подчеркнул, что Нацбанк имеет достаточный запас резервов для поддержки рынка, в то время как введение ограничений будет воспринято участниками рынка негативно.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что Национальный банк Украины продолжил проводить интервенции по продаже валюты для сглаживания чрезмерных колебаний, и 16 марта продал 238 млн долларов.

В тренде
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На прошлой неделе ради поддержки национальной валюты с понедельника по четверг регулятору пришлось продать 700 млн долларов, чтобы не допустить паники.

В пятницу, 13 марта, НБУ удовлетворил 21 заявку на 63,7 млн долларов.

Чистые международные резервы Национального банка Украины за февраль выросли на 3% — до 17,3 млрд долларов. С начала года они увеличились на 9,7%.

А новости "Сегодня" подготовили сюжет о том, как в связи с объявленным в Украине общенациональным карантином все деньги, которые поступают в оборот НБУ, будут дезинфицировать:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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НБУ валюта

Источник: УНИАН

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