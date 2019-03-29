Нацбанк обнародовал курс доллара на первый день после выборов
НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 1 апреля
Национальный банк Украины (НБУ) на первый понедельник после выборов президента Украины, 1 апреля, установил такой официальный курс доллара США к гривне:
|29.03
|01.04
|Изменение
|1 доллар США
|27,25 грн
|27,21 грн
|- 0,04 грн
Таким образом, по сравнению со значениями 29 марта, курс доллара снизился на четыре копейки после роста на 17 днем ранее. Официальная стоимость доллара остается выше психологической отметки в 27 гривен. При этом за неделю – с 25 марта – "зеленый" все же вырос в цене – на 25 копеек.
Ранее эксперты рассказали "Сегодня", чего ждет от выборов финансовый рынок и что будет с курсом доллара после голосования.
Напомним, также аналитики прогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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