Нацбанк обошелся без валютных интервенций второй день к ряду

Национальный банк в среду, 25 марта, второй день подряд не проводил интервенцию по продаже валюты на межбанковском валютном рынке для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, тогда как ранее регулятор продавал по 50-300 млн долларов ежедневно в течение двух недель. Об этом рассказали в пресс-службе НБУ.

"Второй день подряд Национальный банк не проводит интервенций по продаже валюты. Межбанковский рынок балансируется без нашего участия – на уровнях близких к 28 гривен за доллар", – сказано в сообщении.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Нацбанк в период с 16 по 20 марта продал на межбанковском валютном рынке 1,088 млрд долларов (на прошлой недели было продано 981,6 млн долларов).

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Это дало повод экспертам опасаться того, что Нацбанк потратит золотовалютные резервы, чтобы удержать гривню.

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Правда, в НБУ подчеркивают, что в отличие от предыдущих кризисов Украина накопила достаточное количество валютных резервов, чтобы сглаживать колебания в нестабильные времена.

Но не всех украинцев волнует курс гривни, некоторым не нравятся новые гривневые монеты. Почему – смотрите в сюжете:

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