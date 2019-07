Нацбанк обвинили в плагиате из-за дизайна купюры в 1000 гривен

Регулятор заявил, что уже проверяет информацию

Шрифтовой дизайнер Богдан Гдаль сообщил на своей странице в Facebook, что Национальный банк Украины (НБУ) якобы использовал пиратский шрифт в дизайне новой купюры 1000 гривен, которая войдет в оборот с 25 октября.

Гдаль сообщил, что он и его коллеги заметили, что в надписи "Одна тисяча гривень", сделанная шрифтом Bickham Script, некоторые из букв отличаются от оригинальных. "Особенно это проявлено в слове "гривен" и наиболее ярко в букве "в", – написал Гдаль.

По его словам, шрифт Bickham Script, созданный дизайнером Ричардом Липтоном в 1997 году и затем лицензированный компанией Adobe, к 2016 году вообще не имел официальной кириллической версии.

"Если им кто-то пользовался, то это были только пиратские видоизменения, которые автоматически считаются крадеными, так лицензия шрифта прямо запрещает любую модификацию форм букв и их переиздание", - считает Гдаль.

В процессе собственного расследования дизайнеры нашли серию пиратских шрифтов Bickham (Script One, Script Two и Script Three) подписанные именем некой россиянки Александры Гофман. Они уверяют, что Гофман известна как автор краденых версий шрифтов, которые подписывала своим именем и дальше распространяла бесплатно без разрешения авторов. Серию на основе Bickham Script она сделала в 2005 году.

При этом Национальный банк уже проверяет информацию об использовании регулятором нелицензионного шрифта при изготовлении новой купюры номиналом 1000 гривен.

"Национальный банк Украины проверяет информацию, распространенную средствами массовой информации относительно вероятного использования нелицензионного шрифта на банкноте номиналом 1000 гривен и изучает ситуацию с привлечением экспертов Банкнотно-монетного двора и юристов национального банка", - цитирует НБУ агентство УНИАН.

В регуляторе подчеркнули, что о результатах Нацбанк проинформирует общественность, как только появятся подробные сведения.

Напомним, ранее Нацбанк развеял мифы о банкноте 1000 гривен. НБУ уверяет, что появление купюры высшего номинала не спровоцирует инфляцию и девальвацию.

