Нацбанк объяснил резкое падение гривни

В регуляторе сообщили, что скачок доллара не был вызван каким-то отдельным фактором

Фото: пресс-центр НБУ

Нацбанк объяснил резкое падение гривни //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/13a/589/5c813a589ef30.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/13a/589/5c813a589ef30.jpg 2019-03-19T16:00:00+02:00 Финансы В регуляторе сообщили, что скачок доллара не был вызван каким-то отдельным фактором

Ослабление курса гривни по отношению к доллару спровоцировано тем, что спрос на валюту со стороны клиентов банков на прошедшей неделе (11-15 марта) превысил предложение. Об этом сообщили "РБК-Украина" в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ).

В регуляторе заверили, что скачок доллара не был вызван каким-то отдельным фактором, а отражал баланс спроса-предложения под воздействием ряда факторов.

Чтобы сгладить колебания, НБУ выходил с интервенциями на межбанковский валютный рынок и продал около 100 млн долларов за указанный период.

По данным регулятора, в марте на наличном рынке наблюдается тенденция к увеличению спроса на валюту со стороны населения.

"Несмотря на определенное увеличение спроса населения на валюту в марте, в целом чистая продажа валюты населением с начала года составляет более 170 млн долларов", – сказано в сообщении.

При этом в НБУ отметили, что на безналичном рынке ситуация противоположная – чистая покупка валюты регулятором с начала года составила около 600 млн долларов.

В Нацбанке подчеркнули, что не дают прогнозов относительно динамики курса гривни, и добавили, что регулятор будет выходить на межбанковский валютный рынок с продажей или покупкой валюты для пополнения международных резервов.

Напомним, по состоянию на 19 марта официальный курс доллара составляет 27,13 гривни. По сравнению со значением 15 марта курс "зеленого" повысился еще на 12 копеек после роста на 29 копеек.

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 гривни за доллар, а в 2020-м – 31 гривни за доллар. Но в бюджете-2019 расчеты производились, исходя из 29,4 гривни за доллар. При этом и в Министерстве финансов, и в НБУ неоднократно уверяли – "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

Ранее аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

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