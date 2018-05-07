Нацбанк определил, как будет работать кредитный реестр

Вчера, 17:54

Банки смогут получить доступ к информации о потенциальных заемщиках и должниках

Фото: 401kcalculator.org
Фото: 401kcalculator.org

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил положение о механизме работы кредитного реестра, которое вступило в действие с 6 мая, передает пресс-служба НБУ.

Согласно документу, банки и Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) предоставляют в кредитный реестр Нацбанка сведения о должниках с суммой задолженности в 100 или более минимальных заработных плат. Напомним, с 1 января 2018 года минимальная зарплата составляет 3723 грн.

Нацбанк предоставляет банкам бесплатный доступ к кредитному реестру в режиме реального времени. При этом банк может получить информацию по своему должнику или по лицау, которое планирует получить кредит.

Кроме того, по заявке должника Нацбанк в течение пяти рабочих дней предоставляет ему информацию из реестра или сообщить о ее отсутствии. В случае несогласия с информацией в реестре должник может обратиться с заявлением о ее корректировке или удалении.

При этом информация по погашенным или приостановленным обязательствам изымается из реестра в течение 30 календарных дней.

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К слову, создание кредитного реестра является одним из условий для получения Украиной очередного транша Международного валютного фонда (МВФ). Согласно меморандуму с МВФ, еще в сентябре 2017 года все банки, в том числе и обанкротившиеся, должны вносить в реестр информацию о своих должниках.

Как известно, практика ведения кредитных реестров распространена как минимум в 14 странах еврозоны, где государственные кредитные реестры плодотворно работают одновременно с частными кредитными бюро. В частности, это такие страны, как Австрия, Болгария, Чехия, Румыния, Португалия.
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Источник:

"Сегодня"

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