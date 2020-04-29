Нацбанк опубликовал тревожный отчет: банки прогнозируют сворачивание кредитования

В Украине банки отмечают уменьшение спроса на кредиты со стороны населения и бизнеса, установление более жестких стандартов кредитования и рост запросов на реструктуризацию от предприятий-заемщиков. Об этом свидетельствуют результаты "Опроса об условиях банковского кредитования" за второй квартал 2020 года, проведенного с 19 марта по 9 апреля 2020 года и опубликованного на сайте Национального банка Украины.

Участники опроса ожидают снижения активности кредитования, замедление притока средств клиентов и рост всех рисков, прежде всего – кредитного.

Для кредитов бизнеса наибольшее падение в прошлом квартале произошло в сегментах долгосрочных кредитов и кредитов в иностранной валюте, зато спрос на краткосрочные займы медленно рос. Запросы на реструктуризацию долга достигли максимума с третьего квартала 2017 года.

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"Именно этот фактор и потребность в пополнении запасов и оборотных средств были определяющими для спроса со стороны крупных предприятий в первом квартале 2020 года. Зато со стороны малого и среднего бизнеса снижается спрос на кредиты для пополнения оборотного капитала и капитальных инвестиций", – отметили в НБУ.

Половина всех опрошенных банков в прошлом квартале усилили стандарты кредитования бизнеса из-за негативных инфляционных, курсовых и общеэкономических ожиданий. Также в прошлом квартале уменьшился уровень одобрения заявок на кредиты бизнеса. Для крупных заемщиков основной причиной респонденты указали более жесткие условия в части размера кредита или кредитной линии, а для клиентов из малого и среднего бизнеса – требования к залогу.

"Падение спроса со стороны населения на кредиты в первом квартале стало самым крупным из 2015 года. Для потребительского кредитования это связано с уменьшением расходов на товары длительного пользования и покупку иностранной валюты", – говорят составители отчета.

В первом квартале 2020 года банки ужесточили стандарты ипотечного и потребительского кредитования из-за инфляционных рисков и падения платежеспособности потребителей. Также уменьшился уровень одобрения заявок на кредиты населению.

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Банки отмечают, что в целом в прошлом квартале резко вырос уровень всех рисков, в том числе кредитный риск – больше, а риск ликвидности – меньше.

"Со следующего квартала, а также в ближайшие 12 месяцев банки ожидают дальнейшего сокращения спроса населения и бизнеса на кредиты. Такое мнение отражает слом предыдущих тенденций, ведь до сих пор банки сохраняли положительные ожидания относительно роста спроса на кредиты со стороны населения и бизнеса, и по условиям кредитования", – акцентируют в НБУ.

Большинство банков также ожидает резкого снижения качества как корпоративного, так и розничного портфеля.

В то же время банки все еще прогнозируют рост объемов депозитов, хотя и меньше, чем в предыдущих кварталах. Часть банков ожидает оттока средств клиентов.

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"Ожидания реализации всех рисков также ухудшились и достигли своего максимума со второго квартала 2014 года. В следующем квартале банки ожидают наибольшего роста кредитного риска, в меньшей степени возрастут валютный и процентный риски", – резюмируют в Нацбанке.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский недавно рассказал о том, что украинцы, которые переживают тяготы карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, могут рассчитывать на более доступные банковские кредиты. На этой неделе правительство и НБУ должны представить две важные кредитные программы – по дешевой ипотеке и по кредитам для малого бизнеса по низкой ставке.

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