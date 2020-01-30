Нацбанк отчитался о рекордно низкой инфляции: детали

/ Фото: пресс-центр НБУ

В 2019 году потребительская инфляция замедлилась до 4,1% (с 9,8% в 2018 году). Это стало самым низким уровнем за последние шесть лет. Такое заявление сделали в пресс-службе Национального банка Украины.

Национальный банк достиг среднесрочной инфляционной цели 5% ± 1 в. п., которую декларировал с 2015 года, даже быстрее, чем ожидалось.

"Укрепление гривни имело решающее влияние на стремительное замедление инфляции в конце 2019 года, нивелировав эффекты достаточно сильного потребительского спроса", – отметили в пресс-службе.

В течение большей части 2020 года инфляция будет находиться ниже целевого диапазона 5% ± 1 в. п., но вернется в его границы в конце года.

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"Замедление инфляции продолжается. Начиная с января и в течение большей части года она будет ниже целевого диапазона 5% ± 1 в. п. Однако она ускорится в четвертом квартале и составит 4,8% по итогам 2020 года", – рассказали в Нацбанке.

Этому будет способствовать ряд факторов. Во-первых, прошлогодняя ревальвация гривни продолжит отображаться на стоимости импортируемых товаров и товаров с высокой долей импорта в себестоимости. Во-вторых, сохранение относительно невысоких цен на энергоносители на мировых рынках будет сдерживать подорожание топлива на внутреннем рынке. В-третьих, продовольственная инфляция при отсутствии шоков предложения будет незначительной благодаря ожидаемому улучшению урожайности овощей и фруктов.

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В то же время несколько большими, чем в прошлом году, будут темпы роста административно регулируемых цен, прежде всего через дальнейшее приведение акцизов на табачные изделия к европейскому уровню.

"В 2021-2022 годах инфляция вследствие смягчения монетарной политики будет находиться на уровне среднесрочной цели 5% ± 1 в. п. Сохранению стабильно низких темпов инфляции также продолжат способствовать взвешенная фискальная политика, относительно низкие цены на энергоресурсы на мировых рынках, а также рост производительности украинской экономики", – прогнозируют в НБУ.

Ранее стало известно о том, что корзина самых востребованных рядовыми украинцами товаров и услуг подорожала за минувший год больше, чем увеличилась инфляция. Это выяснил сайт "Сегодня", сравнив данные Госслужбы статистики о ценах на товары и услуги в декабре 2019 года и в декабре 2018 года. По нашим подсчетам, оказалось, что корзина стала дороже на 12,36% в условиях рассчитанной Госстатом инфляции за этот период в 4,1%.

16 января НБУ представил документ, в котором определены стратегические задачи на пять лет.

Напомним, бюджет-2020 предполагает, что ВВП Украины в 2020 году вырастет на 3,7%, а годовая инфляция составит 5,5%:

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