Нацбанк планирует повысить долю безналичных расчетов платежными картами: детали

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Национальный банк Украины планирует повысить долю безналичных расчетов платежными картами к концу 2020 года до 55% с текущих 50%. Об этом заявил заместителя главы НБУ Сергей Холода, сообщает пресс-служба регулятора в Facebook.

"Доля безналичных расчетов платежными картами уже достигла около 50%, что полностью соответствует планам НБУ, согласно которым до конца 2020 года доля безналичных расчетов должна составлять 55%", – сказал Холод.

По его словам, большую роль в популяризации cashles-платежей играет расширение бесконтактной платежной инфраструктуры и новации, например, увеличение количества POS терминалов, средств для осуществления бесконтактной оплаты.

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При этом в НБУ отметили, что сфера регулирования платежного рынка требует обновления и осовременивания. Поэтому была создана рабочая группа, которая работает над разработкой нового проекту закона о платежных услугах. Уже в ближайшее время Национальный банк вынесет документ на публичное обсуждение.

Ранее новости "Сегодня" писали, что только 38% представителей малого и среднего бизнеса принимают безналичные платежи к оплате в Украине, тогда как в Европе этот показатель – более 60%. Однако в стране планируют массово перевести бизнес на безналичную оплату.

Мы также рассказывали, что вместе с ростом доли безналичных платежей в Украине участились случаи дополнительной комиссии при оплате товаров и услуг карточкой:



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