ФОТОФАКТ. Нацбанк показал монету к столетию Днепровского национального университета

На реверсе монеты на зеркальном фоне размещен один из корпусов университета

Национальный банк Украины (НБУ) выпустил памятную монету к столетию Днепровского национального университета им. Олеся Гончара. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Монета номиналом 2 гривни изготовлена из нейзильбера. Продается памятная монета за 40 грн.

"Монета освящена учреждению высшего образования IV уровня аккредитации, многоотраслевому учебно-научному комплексу, спектр научных исследований которого охватывает все приоритетные направления развития науки и техники Украины. Выпускники Днепровского национального университета работают в различных отраслях хозяйства Украины, возглавляют государственные институты, образовательные и научные структуры, производственные объединения, культурные центры, средства массовой информации", - отметили в Нацбанке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Колесо жизни и революция: Нацбанк показал самые красивые памятные монеты года

На аверсе монеты размещены: вверху – малый Государственный Герб Украины, справа от которого надпись "Украина"; в центре – композиция: на фоне стилизованной схемы цифра 100, нули которой изображены в виде ромбов, внутри одного из них – спутник и надпись "ДНУ"; под надписью "100" книга – символ знаний, внизу номинал, справа на зеркальном фоне год чеканки монеты "2018", логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе монеты на зеркальном фоне размещен один из корпусов университета, справа года – 1918/2018, по четырем сторонам ромба на зеркальном фоне – надпись: "Днепровский национальный университет им. Олеся Гончара".

Напомним, украинский Нацбанк в 2018 году презентовал три монеты из серии, посвященной Вооруженным силам Украины - "Защитникам Донецкого аэропорта", "День украинского добровольца" и "100-летие создания Украинского военно-морского флота".

А в России появились монеты с Винни-Пухом. Это монеты номиналом в 25 и 3 российских рубля, сделанные из серебра и недрагоценных металлов.