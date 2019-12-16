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Нацбанк показал новую памятную монету: фото

16 декабря, 16:47

Памятная монета изготовлена из нейзильбера

Национальный банк Украины (НБУ) с 17 декабря вводит в оборот памятную монету, посвященная переводчику и языковеду Николаю Лукашу. Об этом информирует пресс-служба Нацбанка, ранее представившего монету, посвященную художнику Ивану Трушу. Обе монеты входят в серию "Выдающиеся личности Украины".

Тираж памятной монеты "Николай Лукаш" составляет 35 тыс. штук. Монета сделана из нейзильбера.

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"[Монета] посвящена 100-летию со дня рождения Николая Лукаша – одного из выдающихся переводчиков с феноменальным лингвистическим дарованием и удивительной эрудицией – он переводил с 18 языков мира", – отметили в НБУ.

На аверсе монеты размещен малый Государственный Герб Украины, цифры 2019, надпись "Украина";номинал – 2 гривны, а также стилизованная композиция, символизирующая книгу переводов Николая Лукаша. Справа на зеркальном фоне размещен логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

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На реверсе монеты изображен портрет Николая Лукаша, слева от которого на зеркальном фоне указаны годы жизни в две строки 1919-1988; справа вертикальная надпись: "Николай Лукаш".

Как сообщалось, Нацбанк недавно также представил выпустил разноцветную памятную монету с Яворовскими забавками. Монеты отчеканены из серебра и имеют необычную форму:

Напомним, также ранее в НБУ сообщали, что в Украине вводят новые монеты и банкноты. Речь идет о оборотных денежных знаках, а не о памятных и коллекционных.

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НБУ монеты памятные монеты

Источник: Сегодня

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