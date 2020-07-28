Нацбанк показал новую памятную монету: фото

Национальный банк Украины (НБУ), который ранее показал лучшую монету года, с сегодняшнего дня, 28 июля, вводит в оборот памятную монету "Древний город Дубно". Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка. Новая монета входит в серию "Древние города Украины".

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"Посвящена городу, который впервые упоминается в 1100 году, центру удельного княжества на Волыни – городу Дубно (Дубен), которое во все исторические времена был на перекрестке важных исторических и политических событий, торговых путей, был одним из центров духовной жизни края", – объяснили в НБУ.

Монета изготовлена из нейзильбера. Ее номинал составляет пять гривен, тираж – 35 тысяч штук.

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На аверсе монеты размещена надпись "Украина", под ней – малый государственный герб, справа – год чеканки (2020). Слева на зеркальном фоне изображен Константин Острожский, справа от которого – герб Острожских и номинал монеты – "5 гривен" на фоне стилизованного замка. Внизу на фоне стилизованных волн надпись "Константин Острожский" и логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

На реверсе монеты изображен герб города Дубно; на зеркальном фоне абриса замка изображена композиция из самых интересных культовых сооружений города Дубно, внизу справа на зеркальном фоне надписи: "Дубно", "920 лет".

Напомним, также в июне в Украине 10 гривен стали монетой и вошли в оборот. Как ожидает НБУ, новая "десятка" постепенно заменит бумажные банкноты того же номинала.

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