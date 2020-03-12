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Нацбанк потратил на спасение гривни 700 млн долларов – Смолий

12 марта, 14:36

Виктория Подолянец

С понедельника по четверг регулятору пришлось продать 700 млн долларов, чтобы не допустить паники

Для того, чтобы поддержать гривню во время валютных скачков, Национальный банк Украины на этой неделе потратил 700 млн долларов из резервов. Такое заявление сделал глава НБУ Яков Смолий.

"Только на этой неделе чистая продажа валюты Национальным банком достигла 700 млн долларов", – сказал Смолий.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина легко преодолеет тяготы экономического кризиса, если он наступит, поскольку готова к нему лучше, чем в 2008 году.

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За неделю курс доллара в Украине повысился на всех сегментах валютного рынка на 1,5-3,9%. Так, официальный курс НБУ вырос с 24,94 до 25,62 грн.

В тренде
Гривня ушла в пике: в Украине снова подорожали доллар и евро

Причинами валютного скачка стали форс-мажорные обстоятельства: отставка Кабмина, прогнозы политэкспертов о возможной скорой смене главы Нацбанка, кризис на нефтяном рынке и эпидемия коронавируса.

Смена Кабмина в Украине наложилась на "идеальный шторм", который царит на мировых рынках. Инвесторы поддаются панике на фоне распространения коронавируса, который широко вышел за пределы Китая и шагает по просторам Ближнего Востока, Европы, США.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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НБУ курс валют резервы курс гривни курс доллара курс евро

Источник: Сегодня

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