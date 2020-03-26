Нацбанк потребовал от банков возвращать вклады клиентам: детали

Никаких ограничений по распоряжению деньгами ни для бизнеса, ни для населения быть не должно

Национальный банк, который 25 марта передал 14 банкам 130 млн долларов наличными, пообещал жестко реагировать на заявления клиентов, которым банки не возвращают вклады. Об этом сообщает "Финансовый клуб".

"Никаких ограничений на доступ к счетам, распоряжение деньгами ни для бизнеса, ни для населения нет. Мы уже получаем жалобы от населения, что банк отказал в возврате депозита. Это недопустимо", – сказала замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

Помимо этого, она указала, что Нацбанк настаивает на том, чтобы банкоматные и POS-терминальные сети были заполнены наличными деньгами.

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"Банкоматы должны быть заполнены. Несмотря на то что мы просим всех идти в онлайн, мы должны обеспечить наличные в банкоматах. POS-терминальные и банкоматные сети должны принимать карты всех банков. Мы должны продемонстрировать, что сервисы доступны отовсюду", – добавила Рожкова.

Кроме того, банки должны позаботиться о непрерывности работы карт.

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"Завершается срок действия карт. Те карты, которые вы можете продолжить технически, пожалуйста, сделайте это. А по картам, где это невозможно сделать, организуйте доставку и выдачу карт", – сказала Рожкова.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что во время карантина некоторым украинцам разрешат не выплачивать проценты и тело кредита. Однако режим кредитных каникул не предусматривает списания долгов.

Напомним, НБУ запретил банкам вводить какие-либо ограничения по депозитам, срок которых завершился.

Кроме того, Нацбанк готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище:

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