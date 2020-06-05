Нацбанк придумал, как простимулировать банки после карантина

Банки могут получить регуляторное послабление, однако не все, а только "послушные"

Национальный банк Украины до июня 2021 года не будет применять мер воздействия к банкам и банковским группам за нарушение установленных требований по достаточности капитала, ликвидности, кредитного риска, ограничения операций между банком и связанными с инвестором по субординированному долгу лицами. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

"Сохраняется некоторая неопределенность относительно продолжительности ограничительных мер и сроков, необходимых бизнесу для восстановления своей деятельности и надлежащего обслуживания кредитов. Учитывая это, принятие постановления будет способствовать активной работе банков с заемщиками по поиску приемлемых путей урегулирования задолженности", – сказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Соответствующее решение утверждено постановлением правления НБУ №73 от 4 июня и будет действовать до 1 июня 2021 года.

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Правда, послабление регулятор выдал не всем.

Решение будет действовать только в случае, если нарушения возникли из-за негативного воздействия карантина и ограничительных мер на показатели деятельности банка или банковской группы.

И в то же время не будет распространяться на банки, которые вопреки рекомендациям НБУ выплатили дивиденды за 2019 год.

При этом Нацбанк будет осуществлять постоянный надзор за устранением банками и банковскими группами нарушений. С этой целью банки и ответственные лица банковских групп в течение 30 календарных дней со дня нарушения должны подать Национальному банку приемлемый план действий по их устранению или программу капитализации и ежемесячно подавать отчеты о ее выполнении.

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В то же время в процессе устранения нарушений банк обязан соблюдать установленные ограничения в деятельности, в частности, операций со связанными лицами, распределения капитала, выплаты дополнительных вознаграждений топ-менеджмента и тому подобное.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что менять валюту и открывать депозиты предлагают в "Укрпочте". Отделения уже готовятся оказывать банковские услуги. Но за это еще должен окончательно проголосовать парламент.

Но в Нацбанке – категорически против. Объясняют, вклады людей будут не защищены от растраты.

Напомним, в Украине, где обсуждаются различные экономические сценарии, рост экономики на 8-9% возможен при годовом кредитовании предпринимателей хотя бы на 400 млрд грн. Такую оценку в апреле 2020 года озвучил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

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"Массовый доступ к финансированию является одним из действенных механизмов развития экономики. Но кредитование не под 20% и не каким-то отдельным секторам, а каждый украинский предприниматель должен иметь доступ к этому финансированию. Украинская система должна выдавать предпринимателям кредитов в год хотя бы на 400 млрд грн для того, чтобы мы имели рост экономики в 8%", – отметил Петрашко.

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