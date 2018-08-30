Нацбанк продал 50 миллионов долларов для поддержки гривни

Сегодня, 16:41

Торги на межбанковском валютном рынке проходили беспокойно

Нацбанк продал 50 миллионов долларов для поддержки гривни
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Национальный банк Украины (НБУ) на валютном аукционе продал банкам 49,4 млн долларов. Фнучреждения хотели купить на 17,2 млн долларов больше — 66,6 миллионов. Регулятор планировал продать до 50 млн долларов.

Максимальный курс, по которому НБУ продавал банкам валюту – 28,2905 грн, минимальный – 28,27 грн.

К 15:00 курс доллара на межбанке установился на уровне 28,28/28,31 грн (покупка/продажа). При этом ранее сегодня, 30 августа, курс достигал отметок 28,3/28,33 грн.

Курс доллара на межбанке 30 августа

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Ранее специалист спрогнозировал курс доллара до конца 2018 года. По мнению эксперта, гривня провалится, но не до 40 грн/долл.

Кроме того, курс евро на межбанке перевалил за психологическую отметку в 33 грн. К вечеру безналичная евровалюта торговалась по 33,04/33,08 грн, хотя днем котировки были выше – 33,1/33,14 грн. Напомним, официальный курс евро перешагнул рубеж в 32 гривни недавно – 23 августа. Последнее время европейская валюта в Украине стремительно дорожает параллельно с долларом. 
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Источники:

minfin.com.ua, "Сегодня"

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