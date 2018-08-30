Нацбанк продал 50 миллионов долларов для поддержки гривни
Торги на межбанковском валютном рынке проходили беспокойно
Национальный банк Украины (НБУ) на валютном аукционе продал банкам 49,4 млн долларов. Фнучреждения хотели купить на 17,2 млн долларов больше — 66,6 миллионов. Регулятор планировал продать до 50 млн долларов.
Максимальный курс, по которому НБУ продавал банкам валюту – 28,2905 грн, минимальный – 28,27 грн.
К 15:00 курс доллара на межбанке установился на уровне 28,28/28,31 грн (покупка/продажа). При этом ранее сегодня, 30 августа, курс достигал отметок 28,3/28,33 грн.
Курс доллара на межбанке 30 августа
Ранее специалист спрогнозировал курс доллара до конца 2018 года. По мнению эксперта, гривня провалится, но не до 40 грн/долл.
Кроме того, курс евро на межбанке перевалил за психологическую отметку в 33 грн. К вечеру безналичная евровалюта торговалась по 33,04/33,08 грн, хотя днем котировки были выше – 33,1/33,14 грн. Напомним, официальный курс евро перешагнул рубеж в 32 гривни недавно – 23 августа. Последнее время европейская валюта в Украине стремительно дорожает параллельно с долларом.
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