Нацбанк раскрыл информацию о работе во время карантина: сколько граждан обратилось

В Национальный банк Украины (НБУ), который рассказал о том, каких последствий коронакризиса удалось избежать в Украине, получил в первом квартале почти 10 тыс. обращений от граждан. Это в полтора раза больше, чем в предыдущем квартале, сообщили в пресс-службе.

Одна из главных причин – карантин и внедрение связанных с ним ограничений.

"В первом квартале 2020 года потребители чаще всего обращались с вопросами о работе пяти банков. Причина – эти банки активно работают с населением и имеют большое количество клиентов. Две трети письменных обращений по банкам – 66% – имели признаки нарушения прав потребителей. Таких обращений мы получили около тысячи", – отметили в НБУ.

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В частности, были выявлены следующие признаки нарушения прав потребителей:

Банк вводит в заблуждение потребителя относительно процентной ставки по кредиту. То есть фактическая процентная ставка по кредиту оказывается значительно выше, чем рекламировал банк;

Скрывает дополнительные платежи по кредиту;

Нарушает условия возврата кредита;

Самовольно увеличивает кредитный лимит;

Насчитывает проценты на ранее начисленные проценты;

Списывает до 50% с зарплаты или других начислений в счет погашения долга.

"Все это – признаки нарушения прав потребителя. В таких случаях следует сначала написать обращение непосредственно на руководство банка (некоторые нарушения прав можно легко решить на этом уровне)", – отметили в Нацбанке и посоветовали обращаться к регулятору в том случае, если банк не реагирует на жалобы.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Национальный банк Украины вновь дал финансовым учреждениям дополнительное время на адаптацию к новым требованиям относительно раскрытия информации об услугах на сайтах и ​​в рекламе. Сначала ожидалось, что они заработают с марта, позже срок был перенесен на июнь, теперь – на сентябрь.

Правительство отменило обязательство зачитывать номер лицензий и других данных в радиорекламе для банков, страховых и строительных компаний, начиная с 2020 года.

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