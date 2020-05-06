Нацбанк рассказал о депозитах: что изменилось в апреле

Вторую неделю подряд вклады в национальной валюте находятся на максимальных уровнях с начала марта

Отток срочных гривневых депозитов и валютных средств населения в конце апреля прекратился. Об этом сообщили в Национальном банке Украины со ссылкой на выпуск еженедельного банковского обзора.

"Так, наоборот, за неделю, которая закончилась 30 апреля, гривневые средства населения в целом, и в частности срочные гривневые депозиты выросли на 0,3%. Вторую неделю подряд вклады в национальной валюте находятся на максимальных уровнях с начала марта. Валютные средства впервые с начала оттока выросли на 0,2% в долларовом эквиваленте", – рассказали в НБУ.

Ставки по кредитам и депозитам отреагировали на снижение Национальным банком учетной ставки до 8%, в том числе ставки по корпоративным кредитам снизились до уровня начала марта. В Нацбанке отметили, что продолжила снижаться и стоимость срочных гривневых депозитов.

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"Банки выполняют требования по коэффициенту покрытия ликвидностью со значительным запасом, своевременно и в полном объеме выполняют обязательства перед клиентами", – добавили в НБУ.

Более 96% банкоматов и 77% отделений банков работают в штатном режиме.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что за март сумма вкладов физлиц, которые ищут возможности уберечь свои деньги в кризис, в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов увеличилась на 25 млрд грн (до 520,34 млрд грн).

Примечательно, что за весь прошлый год физические лица увеличили объем вкладов в банках на 36,09 млрд грн, или на 8%, – до 474,44 млрд гривен.

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Новости "Сегодня" разбирались, сколько еще протянут украинцы без сбережений. Подробнее об этом узнавайте из сюжета:

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