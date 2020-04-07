Нацбанк рассказал о своих действиях на межбанке: детали

Опять предложение валюту со стороны бизнеса превышало спрос, рассказали в НБУ

7 апреля Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 142 млн долларов. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

"Опять предложение валюту со стороны бизнеса превышало спрос. Курс колебался около отметки 27 гривен за доллар США. Валюту покупаем уже вторую неделю подряд. В целом после спада ажиотажного спроса на валютном рынке выкупили в резервы уже 576 млн долларов", – рассказали в Нацбанке.

Там добавили, что верят в постепенное обуздание коронавируса в мире и в то, что Украина договорится о новой программе с Международным валютным фондом, что будет красноречивым сигналом о продолжении реформ в Украине.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что по состоянию на 1 апреля 2020 года международные (золотовалютные) резервы Украины составили 24,92 млрд долларов США в эквиваленте. После роста в январе-феврале в марте они уменьшились на 7,8% и вернулись к уровню, близкому к показателям начала года.

Национальный банк Украины обнародовал календарь плановых платежей по внешнему долгу. В 2020 году Украине предстоит выплатить по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте 17 млрд долларов. Справиться с этими выплаты Украине поможет программа Международного валютного фонда, о которой Киев договорился еще в конце 2019 года, но выполнил не все требования, а потому официальные документы еще не были подписаны.

А новости "Сегодня" разбирались, почему из украинских банков исчезла иностранная наличность:

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