Нацбанк рассказал о том, как правильно информировать клиентов

Национальный банк Украины, который подсчитал прибыль банков, рассказал, как будет защищать права потребителей в банковской сфере.

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Регулятор считает, что главная задача – обеспечить прозрачность банковских и финансовых услуг для потребителей.

"Клиенты должны четко понимать, на каких условиях они получают услугу, какими будут расходы или доход. С этой целью НБУ принял требования к раскрытию полной информации об услугах и предложениях в рекламе и на сайтах банков. Клиент должен понимать все основные условия услуги, предложения или акции банка", – сообщили на сайте НБУ.

Там объяснили на конкретном примере, выбрав случай из обращений граждан в Национальный банк. Банк предложил своим клиентам акцию, чтобы популяризировать безналичные расчеты. Условия акции: клиент может сделать определенное количество безналичных операций на общую сумму несколько тысяч гривен и получить кешбэк, то есть возврат банком определенной суммы средств. В рекламных материалах банка говорилось, что клиенты могут покупать товары в интернете, осуществлять онлайн-расчеты в магазинах и тому подобное. Однако в детальных правилах на сайте банка указывались операции, которые являются исключением и на которые акция не распространяется. Некоторые из клиентов, вероятно, не ознакомились с подробными правилами. Поэтому, узнав на практике о таких исключениях и не получив кешбэк, люди начали жаловаться на финансовое учреждение. Ведь банк не раскрыл должным образом информацию об условиях своего предложения, не упомянув в рекламных материалах об операциях-исключениях.

"Как разрешать такие ситуации? Клиентам стоит внимательно читать правила акций финансовых учреждений. В то же время банкам стоит рассказывать в рекламе о своих акциях, бонусах, предложениях или услугах так, чтобы клиенты четко понимали условия и имеющиеся ограничения или исключения. Если все же клиент попал в ситуацию, когда банк, по его мнению, нарушает условия объявленных им акций, нужно написать обращение на имя руководства финучреждения, а в случае пренебрежения жалобой – обращаться в Национальный банк", – посоветовали в НБУ.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Нацбанк позволил банкам не проводить финансовые операции для нервных клиентов.

Также в НБУ рассказали, как связана ипотека, учетная ставка, курс гривни, инфляция и смягчение карантина.

Подробнее о том, как регулируют цены, смотрите в сюжете "Сегодня":

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