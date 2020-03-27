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Нацбанк рассказал, сколько продал валюты за неделю

27 марта, 21:08

Виктория Подолянец

Спрос на валюту со стороны населения заметно снизился

Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке 16 млн долларов, сообщили в пресс-службе НБУ.

"На этой неделе мы только три из пяти дней выходили на рынок с интервенциями для сглаживания курсовых колебаний и вообще продали достаточно небольшой объем валюты – менее 80 млн долларов. Курс гривны на межбанке продолжал колебаться на уровне около 28 грн за доллар", – поделились итоговыми результатами за рабочую неделю в пресс-службе.

И добавили: спрос на валюту со стороны населения упал.

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"В последние дни граждане продают даже больше, чем покупают. Отток средств нерезидентов незначительный. Основной спрос на валюту формируют украинские компании", – рассказали в НБУ.

Там отметили, что спрос на доллары уравновешивается предложением валюты со стороны экспортеров.

В тренде
Доллар и евро в Украине рванули в гору: курс НБУ

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в последние дни многие украинцы сталкивались с нехваткой валюты в банках и обменных пунктах. На этой неделе регулятор получил из-за границы партию наличного доллара и передал банкам 130 млн долларов в обмен на безналичный эквивалент. Участие в аукционе приняли 14 системно важных банков.

Напомним, в связи с объявленным в Украине общенациональным карантином все деньги, которые поступают в оборот НБУ, будут дезинфицировать.

А новости "Сегодня" подробно рассказывали о том, как будет происходить процесс обеззараживания купюр.

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Источник: Сегодня

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