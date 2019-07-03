Нацбанк резко опустил курс доллара
НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 4 июля; за неделю гривня укрепилась на 13 копеек
После резкого падения доллара на межбанке, Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 4 июля, установил такой официальный курс доллара США к гривне:
|03.07
|04.07
|Изменение
|1 доллар США
|26,18 грн
|26,04 грн
|- 0,14
Таким образом, по сравнению со значениями 3 июля, курс доллара опустился на 14 копеек после снижения на три копейки днем ранее. При этом за неделю – с 27 июня – официальный курс доллара опустился на 13 копеек.
Также новости "Сегодня" призывают украинцев быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер – в сюжете наших журналистов:
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно"индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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