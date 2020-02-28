Нацбанк следит за рынком электронных денег в Украине: он активно растет

В прошлом году рынок электронных денег в Украине вырос более чем вдвое. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.
"Увеличение рынка связано с ростом интереса участников рынка к этому платежному инструменту", – рассказали в НБУ.
Так, в 2019 году по сравнению с позапрошлым годом произошел существенный рост:
- объемов выпущенных электронных денег – почти в 2,5 раза до 203 млн грн;
- объемов операций с электронными деньгами – более в 2,3 раза до 16,7 млрд грн.
В то же время количество электронных кошельков выросло не так существенно и достигло 74 млн штук, рост составил 18%.
Напомним, что максимальная сумма электронных денег, которая может храниться на электронном устройстве:
- что не пополняется, составляет 4000 грн;
- на пополняемом – 14 000 грн (сумма расчетов по таким устройством не может превышать 62 000 грн в год).
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Нацбанк рассматривает возможность выпуска электронный гривни. Однако прежде регулятор хочет убедиться, что этот выпуск не помешает обеспечению ценовой и финансовой стабильности.
Помимо этого, сайт "Сегодня" писал о том, что в украинском парламенте планируют принять законопроект о легализации криптовалют в Украине. Таким образом криптовалютный рынок хотят обложить налогами и подвести под регулирование.
Как известно, в 2019 году биткоину исполнилось 10 лет:
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