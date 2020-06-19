Нацбанк смягчил еще одно требование к банкам

НБУ выполнил решение парламента, который в мае изменил закон "О банках и банковской деятельности"

Национальный банк Украины (НБУ), который ранее отчитался о своих достижениях за пять лет работы, снизил требования к минимальному размеру регулятивного капитала банков с 500 млн грн до 200 млн грн. Эти изменения утверждены постановлением правления НБУ №77 от 18 июня, которое вступает в силу 20 июня.

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В НБУ сказали, что такое решение основывается на принятых Верховной Радой в мае изменениях в закон "О банках и банковской деятельности", которым минимальный размер уставного капитала для банков снижена с 500 млн грн до 200 млн грн.

Кроме того, постановлением №77 Национальный банк также признал утратившими силу специальные требования к банкам-управляющим фондами финансирования строительства.

"Это связано с тем, что согласно закону №79-IX с 1 июля полномочия по регулированию и надзору за деятельностью банков в части управления фондами финансирования строительства передаются Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", – отмечается в сообщении.

Напомним, утвержденный график повышения минимального капитала банков был предусмотрен до 2024 года: в 2020 банки должны были увеличить капитал до 300 млн, через два года – до 400 млн и еще через два года – до 500 млн грн.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Нацбанк до июня 2021 года не будет применять мер воздействия к банкам и банковским группам за нарушение установленных требований по достаточности капитала, ликвидности, кредитного риска, ограничения операций между банком и связанными с инвестором по субординированному долгу лицами.

Кроме того, НБУ снизил учетную ставку с действовавших с 24 апреля 8% годовых до 6%.

А о том, как в Украине планируют создать почтовый банк на базе "Укрпочты", смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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