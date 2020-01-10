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Нацбанк смягчит денежную политику раньше, чем собирался: названа причина

10 января, 12:06

Смолий поделился планами НБУ на 2020 год

/ Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

Учетная ставка в Украине, которая сейчас составляет 13,5%, может снизиться до 8% уже в 2020 году. Ранее такое снижение планировалось к 2021 году. Об этом заявил председатель Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий в интервью проекту KRYM.

"У нас есть все предпосылки для того, чтобы понижать учетную ставку более быстрыми темпами <...> Учетную ставка в 8% следует ожидать в следующем году (интервью записывалось 27 декабря 2019 года. – Ред.)", – сказал Смолий.

Он отметил, что Нацбанк планировал снижение учетной ставки до 8% годовых не ранее 2021 года, однако пока макроэкономические предпосылки дают основания для более радикального снижения ключевой процентной ставки.

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Напомним, ранее министр развития экономики Тимофей Милованов отмечал, что инфляция в Украине замедлилась до прогнозных показателей, а потому Нацбанку следует снизить учетную ставку.

"Более низкая учетная ставка позволит положительно повлиять на развитие экономики, также положительно повлияет на курс. А это в свою очередь положительно повлияет на экспортеров и бюджет", - объяснил Милованов.

Как сообщалось, бюджет-2020 предполагает, что ВВП Украины в 2020 году вырастет на 3,7%, а годовая инфляция составит 5,5%:

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инфляция НБУ учетная ставка Яков Смолий

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