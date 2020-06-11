Нацбанк снизил учетную ставку до исторического рекорда

НБУ использует учетную ставку как ориентир, сколько должны стоить деньги

Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с действовавших с 24 апреля 8% годовых до 6%. Соответствующее решение приняло правление Нацбанка. Решение вступает в силу с завтрашнего дня, 12 июня.

Учетная ставка снижается восьмой раз подряд. Это самый низкий уровень учетной ставки за всю историю Украины.

"Национальный банк снизил учетную ставку до 6%. Это – самый низкий уровень учетной ставки за историю независимой Украины. Дальнейшее смягчение монетарной политики необходимо, чтобы поддержать экономику во время постепенного сворачивания карантина", – объяснили в НБУ.

Реклама В тренде Подготовились к лету на карантине: что украинцы покупают онлайн

В Нацбанке уточнили, что снижение учетной ставки стало возможным благодаря реализации ключевого предположения регулятора – заключению нового соглашения между Украиной и МВФ. На что будут направлены полученные от фонда средства, ранее объяснял премьер-министр Денис Шмыгаль:

Национальный банк использует учетную ставку как ориентир, сколько должны стоить деньги. Кроме того, стоимость рефинансирования банков определяется учетной ставкой НБУ – при снижении ставки банкам придется тратить меньше денег на обслуживание рефинансирования. Также от учетной ставки зависит и доходность государственных облигаций.

При этом ранее эксперты отмечали, что снижение учетной ставки НБУ может привести к росту курса доллара в Украине.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама