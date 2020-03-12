Нацбанк снизил учетную ставку до рекорда за шесть лет

Ставка была понижена уже шестой раз подряд

Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с действовавших с 31 января 2019 года 11,5% годовых до 10%. Соответствующее решение приняло правление Нацбанка. Решение вступает в силу с завтрашнего дня, 13 марта.

Учетная ставка снижается шестой раз подряд. Сейчас она достигла минимального значения за шесть лет – с 2014 года.

Реклама

В целом Нацбанк ожидает снижения учетной ставки до 7% к концу 2020 года. Но в случае благоприятного развития событий и при ускоренной реализации реформ сможет ускорить смягчение монетарной политики.

В тренде Дешевый газ кончился: водителям стоит готовиться к подорожанию топлива

В то же время, по прогнозам НБУ, распространение коронавируса может привести к рецессии мировой экономики и значительного замедления экономической активности в Украине.

Как известно, Национальный банк использует учетную ставку как ориентир, сколько должны стоить деньги. Кроме того, стоимость рефинансирования банков определяется учетной ставкой НБУ – при снижении ставки банкам придется тратить меньше денег на обслуживание рефинансирования. Также от учетной ставки зависит и доходность государственных облигаций. Подробнее об учетной ставке читайте на сайте "Сегодня" – "Большая разборка: что такое учетная ставка НБУ и на что она влияет".

Напомним, несмотря на высокие рыночные ставки по кредитам, в Украине запустили программу дешевых займов для бизнеса. Она заработала с 1 февраля 2020 года. Программа поддержки предпринимательства предусматривает доступное кредитование под 5-9% годовых и является первым этапом объявленной президентом Владимиром Зеленским госпрограммы "Возвращайся и оставайся".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама