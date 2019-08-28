Нацбанк снова повысил курс доллара в Украине

На четверг, 29 августа, на фоне того, что доллар устремился вверх на межбанке, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс американской валюты к гривне:
|28.08
|29.08
|Изменение
|1 доллар США
|25,16 грн
|25,22 грн
|+ 0,06
Таким образом, по сравнению со значениями 28 августа курс доллара повысился на шесть копеек после роста на 10 копеек днем ранее. При этом за неделю – с 22 по 29 августа – гривня по отношению к доллару ослабла на две копейки.
Ранее аналитик рассказал сайту "Сегодня", какого курса доллара ждать украинцам через неделю. Эксперт полагает, что "зеленый" нащупал временное равновесие.
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- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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