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Нацбанк снова повысил курс доллара в Украине

28 августа, 16:18

НБУ установил стоимость американской валюты на 29 августа

/ Фото: AFP

На четверг, 29 августа, на фоне того, что доллар устремился вверх на межбанке, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс американской валюты к гривне:

28.0829.08Изменение
1 доллар США25,16 грн25,22 грн+ 0,06

Таким образом, по сравнению со значениями 28 августа курс доллара повысился на шесть копеек после роста на 10 копеек днем ранее. При этом за неделю – с 22 по 29 августа – гривня по отношению к доллару ослабла на две копейки.  

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Ранее аналитик рассказал сайту "Сегодня", какого курса доллара ждать украинцам через неделю. Эксперт полагает, что "зеленый" нащупал временное равновесие.

В тренде
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  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Читайте также: НБУ нарастил покупку валюты на межбанке

О рекордном июльском укреплении гривни и его причинах узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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