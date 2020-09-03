Нацбанк сохранил рекордно низкую учетную ставку

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение сохранить учетную ставку на действующем уровне 6%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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"Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых. Сохранение мягкой монетарной политики поддержит экономическое восстановление в условиях умеренной инфляции и высокой неопределенности относительно дальнейшего течения пандемии в Украине и мире", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в текущей ситуации учетная ставка на уровне 6% направлена на обеспечение баланса между достижением умеренной инфляции и стимулированием экономики.

"Если негативное влияние коронавируса на внутренний спрос и деловую активность усилится, Национальный банк будет готов предоставить экономике дополнительный импульс для оживления. Зато на вероятное усиление инфляционных рисков в 2021 году Национальный банк может отреагировать инструментами монетарной политики", - сообщили в пресс-службе НБУ.

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Следующее заседание правления Нацбанка по вопросам монетарной политики состоится 22 октября 2020 года.

Напомним, 6% – это самый низкий уровень учетной ставки за всю историю Украины.

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Национальный банк использует учетную ставку как ориентир, сколько должны стоить деньги. Кроме того, стоимость рефинансирования банков определяется учетной ставкой НБУ – при снижении ставки банкам придется тратить меньше денег на обслуживание рефинансирования. Также от учетной ставки зависит и доходность государственных облигаций.

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Напомним, ранее эксперты отмечали, что снижение учетной ставки НБУ может привести к росту курса доллара в Украине.

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