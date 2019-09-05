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Нацбанк Украины снизил учетную ставку

5 сентября, 14:01

Базовая ставка используется как ориентир, сколько должны стоить деньги

/ Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ), как и ожидало большинство участников рынка, снизил учетную ставку с 17% годовых до 16,5%. Соответствующее решение приняло правление Нацбанка, заявил на брифинге глава НБУ Яков Смолий.

Решение вступает в силу с завтрашнего дня, 6 сентября.

"Правление Национального банка Украины утвердило решение снизить учетную ставку до 16,5% годовых с 6 сентября 2019 года. Мы продолжаем цикл смягчения монетарной политики, так как ожидаем замедления инфляции до цели 5%", – заявил Смолий.

Глава НБУ добавил, что жесткая монетарная политика продолжада удерживать фундаментальное давление на цены.

Ранее сообщалось, что базовый сценарий Национального банка предполагает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% в течение следующих лет при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%. Тогда глава Смолий назвал высокую учетную ставку "болезненным моментом", сдерживающим кредитование реального сектора экономики, а низкую инфляцию – "фундаментом будущего экономического роста". 

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский уже объявил курс на снижение ставок по кредитам и депозитам. Для этого, как считает Зеленский, Кабмину нужно активно сотрудничать с Нацбанком.

Напомним, в апреле-2019 Нацбанк снизил учетную ставку впервые за два года - с 18% до 17,5%. До этого регулятор четыре раза подряд сохранял ее на самом высоком уровне среди стран Восточной Европы, чтобы обеспечить снижение инфляции. Цикл повышения ставки в целом длился с мая 2017 года.

Как известно, Национальный банк использует учетную ставку как ориентир, сколько должны стоить деньги. Кроме того, стоимость рефинансирования банков также определяется учетной ставкой НБУ – при снижении ставки банкам придется тратить меньше денег на обслуживание рефинансирования. Также от учетной ставки зависит и ставка доходности государственных облигаций.

Подробнее об учетной ставке читайте на сайте "Сегодня" – "Большая разборка: что такое учетная ставка НБУ и на что она влияет".

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Источник: Сегодня

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